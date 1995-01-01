«Чемпионат»: Беленов может перейти из «Уфы» в «Ахмат»

Беленоа топ вратарь, везде пригодится.
По информации «Чемпионата», «Ахмат» заинтересован в подписании голкипера «Уфы» Александра Беленова в летнее трансферное окно.
- Контракт 32-летнего футболиста с башкирским клубом рассчитан до 2020 года.
- В этом сезоне вратарь провел за уфимцев 34 игры (девять – на ноль) и пропустил 37 голов.
- По данным Transfermarkt, стоимость россиянина составляет 4,5 миллиона евро.
- «Уфа» займет в таблице место в зоне стыковых матчей и сыграет в переходных встречах за право выступать в РПЛ в следующем сезоне.