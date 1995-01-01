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    «Чемпионат»: Беленов может перейти из «Уфы» в «Ахмат»

    По информации «Чемпионата», «Ахмат» заинтересован в подписании голкипера «Уфы» Александра Беленова в летнее трансферное окно.

    • Контракт 32-летнего футболиста с башкирским клубом рассчитан до 2020 года.
    • В этом сезоне вратарь провел за уфимцев 34 игры (девять – на ноль) и пропустил 37 голов.
    • По данным Transfermarkt, стоимость россиянина составляет 4,5 миллиона евро.
    • «Уфа» займет в таблице место в зоне стыковых матчей и сыграет в переходных встречах за право выступать в РПЛ в следующем сезоне.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +19483

      афоня72 43 минуты назад

      Беленоа топ вратарь, везде пригодится.

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