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    Моуринью: «Похоже, финал Лиги Европы станет для Азара последним матчем за «Челси»

    Бывший главный тренер «Челси» и «Реала» Жозе Моуринью высказал мнение по поводу ожидаемого перехода полузащитника лондонцев Эдена Азара в мадридский клуб.

    Ранее СМИ сообщили, что «Реал» объявит о трансфере бельгийца после финала Лиги Европы, в котором «Челси» 29 мая сыграет с «Арсеналом».

    «Похоже, это последний матч для Эдена Азара в синей форме.

    Он – игрок, который имел решающее значение для успеха «Челси» в этом последнем поколении. И Эден также постарается стать тем, кем он является большую часть времени – фантастическим игроком на поле.

    Он захочет победить и, возможно, поедет в «Реал» с последним трофеем в составе «Челси», – сказал Моуринью.

    • Азар перешел в «Челси» из «Лилля» в 2012 году.
    • В текущем сезоне 28-летний футболист провел за лондонцев 51 матч, забил 19 голов и сделал 16 результативных передач.

    Источник: Sky Sports

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