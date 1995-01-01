Моуринью: «Похоже, финал Лиги Европы станет для Азара последним матчем за «Челси»

Бывший главный тренер «Челси» и «Реала» Жозе Моуринью высказал мнение по поводу ожидаемого перехода полузащитника лондонцев Эдена Азара в мадридский клуб.
Ранее СМИ сообщили, что «Реал» объявит о трансфере бельгийца после финала Лиги Европы, в котором «Челси» 29 мая сыграет с «Арсеналом».
«Похоже, это последний матч для Эдена Азара в синей форме.
Он – игрок, который имел решающее значение для успеха «Челси» в этом последнем поколении. И Эден также постарается стать тем, кем он является большую часть времени – фантастическим игроком на поле.
Он захочет победить и, возможно, поедет в «Реал» с последним трофеем в составе «Челси», – сказал Моуринью.
- Азар перешел в «Челси» из «Лилля» в 2012 году.
- В текущем сезоне 28-летний футболист провел за лондонцев 51 матч, забил 19 голов и сделал 16 результативных передач.