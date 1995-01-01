Семак – о трансферах «Зенита»: «Есть пожелания, которые высказал руководству. А дальше решение за ним»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что все футболисты команды готовятся к матчу заключительного 30-го тура РПЛ с «Енисеем». Также специалист подчеркнул, что уже высказал пожелания клубному руководству в плане формирования состав на следующий сезон.

– Чего ожидать от матча с «Енисеем» в плане состава «Зенита»?

– Всем, кому мы давали отдохнуть вернулись в расположение команды. Все тренируются и готовятся к игре. Нет только Барриоса. Он не будет готовиться, исходя из его графика выступления за сборную. Сложный период для него, поэтому времени на отдых мы ему дали больше чем остальным. Все остальные могут выйти в этом матче.

Решаем разные вопросы, связанные в том числе с количеством матчей. У кого-то есть связанные с этим бонусы по контракту. Также пытаемся дать игровое время тем, кто выступает за национальные сборные. То есть задачи перед нами стоят разные. По мере возможности стараемся их решать.

– У вас уже есть понимание того, каким будет состав «Зенита» в следующем году? Может быть уже озвучены какие-то пожелания руководства?

– Есть именно пожелания, которые высказал руководству. А дальше решение за ним. У нас есть спортивный директор, президент клуба, который все озвучит.