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    Тухель: «Неймар получил освобождение, но не от меня»

    Форвард «ПСЖ» Неймар покинул расположение клуба и уехал в сборную Бразилии, не оповестив об этом главного тренера парижан Томаса Тухеля.

    Парижане гарантировали себе первое место Лиги 1 несколькими турами ранее, но клубу предстоит заключительный матч сезона против «Реймса». Неймар уехал в Бразилию для подготовки к домашнему кубку Америки.

    «Неймар получил освобождение? Да, но не от меня. Это решение принималось не на спортивном уровне. В мои обязанности не входит решать, кого освобождать от тренировок», – заявил немецкий специалист.

    • В четверг «ПСЖ» провел заключительную тренировку перед матчем 38-го тура чемпионата Франции с «Реймсом», который состоится сегодня.
    • Неймар не смог бы сыграть в матче из-за дисквалификации за удар болельщика после проигранного финального матча Кубка страны «Ренну».

    Источник: Le Parisien

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    Сегодня, 09:39
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2696

      ivan-football-fan 40 минут назад

      ЧТО ЗА ХЕРЬ???!!!
      Конечно же - "ОСВОБОЖДЕНИЕ" НЕ ОТ ТЕБЯ!
      Неймара ДИСКВАЛИФИЦИРОВАЛИ!
      "...Неймар не смог бы сыграть в матче из-за дисквалификации за удар болельщика после проигранного финального матча Кубка страны «Ренну»..."

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1126

      ItalianFootball 1 час назад

      Крутит как хочет этот Макаронных дел мастер. А руководство на поводке.

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