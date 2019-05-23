Тухель: «Неймар получил освобождение, но не от меня»

ЧТО ЗА ХЕРЬ???!!!
Конечно же - "ОСВОБОЖДЕНИЕ" НЕ ОТ ТЕБЯ!
Неймара ДИСКВАЛИФИЦИРОВАЛИ!
"...Неймар не смог бы сыграть в матче из-за дисквалификации за удар болельщика после проигранного финального матча Кубка страны «Ренну»..."
Форвард «ПСЖ» Неймар покинул расположение клуба и уехал в сборную Бразилии, не оповестив об этом главного тренера парижан Томаса Тухеля.
Парижане гарантировали себе первое место Лиги 1 несколькими турами ранее, но клубу предстоит заключительный матч сезона против «Реймса». Неймар уехал в Бразилию для подготовки к домашнему кубку Америки.
«Неймар получил освобождение? Да, но не от меня. Это решение принималось не на спортивном уровне. В мои обязанности не входит решать, кого освобождать от тренировок», – заявил немецкий специалист.
- В четверг «ПСЖ» провел заключительную тренировку перед матчем 38-го тура чемпионата Франции с «Реймсом», который состоится сегодня.
- Неймар не смог бы сыграть в матче из-за дисквалификации за удар болельщика после проигранного финального матча Кубка страны «Ренну».