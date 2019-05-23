Тухель: «Неймар получил освобождение, но не от меня»

Форвард «ПСЖ» Неймар покинул расположение клуба и уехал в сборную Бразилии, не оповестив об этом главного тренера парижан Томаса Тухеля.

Парижане гарантировали себе первое место Лиги 1 несколькими турами ранее, но клубу предстоит заключительный матч сезона против «Реймса». Неймар уехал в Бразилию для подготовки к домашнему кубку Америки.

«Неймар получил освобождение? Да, но не от меня. Это решение принималось не на спортивном уровне. В мои обязанности не входит решать, кого освобождать от тренировок», – заявил немецкий специалист.