Адриано и Фернандо не уйдут в отпуск раньше других игроков «Спартака»

Бразильские лелионеры «Спартака» Фернандо и Луис Адриано не сыграют в заключительном матче чемпионата России против «Оренбурга», но и не покинут расположение команды раньше одноклубников.

По информации «Спорт-Экспресса», это решение главного тренера Олега Кононова.

Легионеры участвовали во всех тренировках, которые были на этой неделе, но в Оренбург бразильцы не полетят. Они дождутся возвращения команды и только после итогового собрания смогут покинуть расположение «Спартака»,

Фернандо и Адриано из-за дисквалификации пропустят матч против «Оренбурга»