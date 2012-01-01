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    Адриано и Фернандо не уйдут в отпуск раньше других игроков «Спартака»

    Бразильские лелионеры «Спартака» Фернандо и Луис Адриано не сыграют в заключительном матче чемпионата России против «Оренбурга», но и не покинут расположение команды раньше одноклубников.

    По информации «Спорт-Экспресса», это решение главного тренера Олега Кононова.

    Легионеры участвовали во всех тренировках, которые были на этой неделе, но в Оренбург бразильцы не полетят. Они дождутся возвращения команды и только после итогового собрания смогут покинуть расположение «Спартака»,

    Фернандо и Адриано из-за дисквалификации пропустят матч против «Оренбурга»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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