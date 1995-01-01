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    Фернандо и Адриано из-за дисквалификации пропустят матч против «Оренбурга»

    Два игрока «Спартака» – полузащитник Фернандо и нападающий Луис Адриано – получили желтые карточки в матче 29-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».

    Для обоих футболистов эти предупреждения стали четвертыми в сезоне. Это означает, что бразильцы автоматически дисквалифицированы на одну игру.

    Таким образом, Фернандо и Адриано пропустят поединок заключительного тура РПЛ с «Оренбургом».

    Матч «Оренбург» – «Спартак» состоится в следующее воскресенье, 26 мая, в 14:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +242

      Опускатель коняжек 5 минут назад

      Не велика потеря... От адриано и вовсе толка не особа много в этом сезоне. Пускай игнатов вон играет лучше

      0
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      Рейтинг: +13888

      DVOK68 18 минут назад

      Молодцы ребята,постарались пораньше отпуск включить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +721

      алдан2014 19 минут назад

      Бразилам до одного места, будет ли команда в ЛЕ.Гнать,жирком покрылись.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4465

      piligrim1986 1 час назад

      да там и так ничего не светит

      0
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