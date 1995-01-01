Фернандо и Адриано из-за дисквалификации пропустят матч против «Оренбурга»

Два игрока «Спартака» – полузащитник Фернандо и нападающий Луис Адриано – получили желтые карточки в матче 29-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».

Для обоих футболистов эти предупреждения стали четвертыми в сезоне. Это означает, что бразильцы автоматически дисквалифицированы на одну игру.

Таким образом, Фернандо и Адриано пропустят поединок заключительного тура РПЛ с «Оренбургом».

Матч «Оренбург» – «Спартак» состоится в следующее воскресенье, 26 мая, в 14:00 по московскому времени.