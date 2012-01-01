Бывший спортивный директор «Барселоны»: «Мы были уверены, что Коутиньо заменит Иньесту»

Экс-спортивный директор «Барселоны» Роберто Фернандес прокомментировал трансфер Филиппе Коутиньо в январе 2018-го года.

«Никто не сомневается в его мастерстве, но у него не хватает качеств для игры в атаке на мировом уровне. Я не подписывал его как форварда. Мы были уверены, что бразилец станет заменой Иньесте.

Он умеет держать мяч, контролировать игру и выходить из-под прессинга. Он исключительный игрок. Ситуация тяжелая как для него, так и для тренера», – заявил Фернандес.

«Барселона» купила хавбека у «Ливерпуля» 145 миллионов евро.

В текущем клубно сезоне Коутиньо провел 53 матча, забил 11 голов и отдал 5 ассистов.

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