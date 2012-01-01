Бывший спортивный директор «Барселоны»: «Мы были уверены, что Коутиньо заменит Иньесту»

Ну, Мессиха капает на мозги всем в раздевалке, дизморалит сборную, а теперь и клуб.
Экс-спортивный директор «Барселоны» Роберто Фернандес прокомментировал трансфер Филиппе Коутиньо в январе 2018-го года.
«Никто не сомневается в его мастерстве, но у него не хватает качеств для игры в атаке на мировом уровне. Я не подписывал его как форварда. Мы были уверены, что бразилец станет заменой Иньесте.
Он умеет держать мяч, контролировать игру и выходить из-под прессинга. Он исключительный игрок. Ситуация тяжелая как для него, так и для тренера», – заявил Фернандес.
- «Барселона» купила хавбека у «Ливерпуля» 145 миллионов евро.
- В текущем клубно сезоне Коутиньо провел 53 матча, забил 11 голов и отдал 5 ассистов.
Marca: «Барселона» может уволить Вальверде и продать Коутиньо после вылета из Лиги чемпионов