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    Бывший спортивный директор «Барселоны»: «Мы были уверены, что Коутиньо заменит Иньесту»

    Экс-спортивный директор «Барселоны» Роберто Фернандес прокомментировал трансфер Филиппе Коутиньо в январе 2018-го года.

    «Никто не сомневается в его мастерстве, но у него не хватает качеств для игры в атаке на мировом уровне. Я не подписывал его как форварда. Мы были уверены, что бразилец станет заменой Иньесте.

    Он умеет держать мяч, контролировать игру и выходить из-под прессинга. Он исключительный игрок. Ситуация тяжелая как для него, так и для тренера», – заявил Фернандес.

    • «Барселона» купила хавбека у «Ливерпуля» 145 миллионов евро.
    • В текущем клубно сезоне Коутиньо провел 53 матча, забил 11 голов и отдал 5 ассистов.

    Marca: «Барселона» может уволить Вальверде и продать Коутиньо после вылета из Лиги чемпионов

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 08:08
    Комментарии2
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      Рейтинг: +352

      KPCCSPB 1 час назад

      Ну, Мессиха капает на мозги всем в раздевалке, дизморалит сборную, а теперь и клуб.

      0
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      Рейтинг: +1367

      petrucho-spb 1 час назад

      А куда раньше смотрели? Может его спросить ,что не так?

      0
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