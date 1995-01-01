Sky Sports: Моуринью не будет тренировать «Ювентус» в следующем сезоне

Теперь время настоящих тренеров. Сдулся Моуринью.
Жозе Моуринью не возглавит «Ювентус» в следующем сезоне, сообщает Sky Sports. По информации источника, у итальянского клуба не хватит средств на сделку с португальским тренером.
Сообщается, что кандидатуру Моуринью рекомендовал форвард Криштиану Роналду, с которым игрок работал в «Реале» в 2010-2013 годах.
- Последней командой, которую тренировал Моуринью, был «МЮ». Португалец покинул клуб в декабре 2018 года.
- На прошлой неделе «Ювентус» объявил об уходе Массимилиано Аллегри и пока не назначил нового главного тренера.