Sky Sports: Моуринью не будет тренировать «Ювентус» в следующем сезоне

Жозе Моуринью не возглавит «Ювентус» в следующем сезоне, сообщает Sky Sports. По информации источника, у итальянского клуба не хватит средств на сделку с португальским тренером.

Сообщается, что кандидатуру Моуринью рекомендовал форвард Криштиану Роналду, с которым игрок работал в «Реале» в 2010-2013 годах.