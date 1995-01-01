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    Sky Sports: Моуринью не будет тренировать «Ювентус» в следующем сезоне

    Жозе Моуринью не возглавит «Ювентус» в следующем сезоне, сообщает Sky Sports. По информации источника, у итальянского клуба не хватит средств на сделку с португальским тренером.

    Сообщается, что кандидатуру Моуринью рекомендовал форвард Криштиану Роналду, с которым игрок работал в «Реале» в 2010-2013 годах.

    • Последней командой, которую тренировал Моуринью, был «МЮ». Португалец покинул клуб в декабре 2018 года.
    • На прошлой неделе «Ювентус» объявил об уходе Массимилиано Аллегри и пока не назначил нового главного тренера.

    Источник: Sky Sports

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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1564

      vitvik 44 минуты назад

      Теперь время настоящих тренеров. Сдулся Моуринью.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1404

      SarJr 1 час назад

      ну и ладно

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