Президент «Баварии» подтвердил интерес клуба к Сане

Президент «Баварии» Уле Хенесс прокомментировал информацию о возможном трансфере фоварад «Манчестер Сити» Лероя Сане в мюнхенский клуб.
«Мы работаем над этим», – приводит слова Хенесса Suddeutsche Zeitung со ссылкой на Kicker.
- Ранее Kicker сообщил, что главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола не против трансфера футболиста в «Баварию».
- Сане перешел в «Манчестер Сити» из «Шальке» в 2016 году за 50,5 миллиона евро.
- В этом сезоне полузащитник провел за «Сити» 47 встреч, забил 16 голов и отдал 18 голевых передач.