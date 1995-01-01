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    Президент «Баварии» подтвердил интерес клуба к Сане

    Президент «Баварии» Уле Хенесс прокомментировал информацию о возможном трансфере фоварад «Манчестер Сити» Лероя Сане в мюнхенский клуб.

    «Мы работаем над этим», – приводит слова Хенесса Suddeutsche Zeitung со ссылкой на Kicker.

    • Ранее Kicker сообщил, что главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола не против трансфера футболиста в «Баварию».
    • Сане перешел в «Манчестер Сити» из «Шальке» в 2016 году за 50,5 миллиона евро.
    • В этом сезоне полузащитник провел за «Сити» 47 встреч, забил 16 голов и отдал 18 голевых передач.

    Источник: Sueddeutsche Zeitung

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