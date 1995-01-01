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    Тухель – про слова Мбаппе о возможном уходе из «ПСЖ»: «Он очень умен. Он знает, что делает»

    Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал высказывание форварда Килиана Мбаппе о возможном уходе из клуба.

    В воскресенье игрок сказал: «Может, пришло время взять на себя больше ответсвенности. Может быть, с «ПСЖ», что я сделаю с удовольствием. Или, может, в новом проекте».

    «Я немного расстроен [его реакцией]. Но у него есть цели, и он уверен в себе. Он решил произнести эту речь, и он очень умен. Он знает, что делает.

    Но я призываю взять ответственность. Я всех призываю взять ответственность. Нет смысла произносить речь, чтобы взять ответственность. Я призываю всех. Приходить вовремя, есть, как профессионал, спать, как профессионал, я призываю всех делать это каждый день. Нет смысла в публичных заявлениях.

    Я спокоен и не злюсь. Я часто говорю, что он особенный мальчик. Он хочет забивать, забивать, он хочет получить все трофеи, какие только может. Он особенный игрок», – сказал Тухель.

    • В воскресенье Мбаппе получил награду лучшему игроку Лиги 1 и лучшему молодому игроку лиги. Также он вошел в символическую сборную чемпионата Франции.
    • После награждения футболист произнес речь, в которой сказал, что он подошел «ко второму поворотному моменту в карьере».
    • В летнее трансферное окно футболистом интересовался «Реал». В апреле игрок сказал, что останется в «ПСЖ».

    Источник: Sky Sports

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +9

      GSmall 1 час назад

      Молод он.Ещё и не такое наговорит)

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      Рейтинг: +2685

      ivan-football-fan 1 час назад

      Мутновато всё как-то....
      Похоже... БАБОК ЕМУ ЗАХОТЕЛОСЬ ПОБОЛЬШЕ...Вот и наводит тень на плетень...
      В Реале денег ему больш не дадут. ПСЖ любое стороннее предложение в силах перекрыть...
      У Реала больше шансов на победу в ЛЧ?
      Сомнительно... У ЭТОГО Реала... вряд ли)))
      А вот в ПСЖ взятьтитул...ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО)))

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