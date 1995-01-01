Тухель – про слова Мбаппе о возможном уходе из «ПСЖ»: «Он очень умен. Он знает, что делает»

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель прокомментировал высказывание форварда Килиана Мбаппе о возможном уходе из клуба.

В воскресенье игрок сказал: «Может, пришло время взять на себя больше ответсвенности. Может быть, с «ПСЖ», что я сделаю с удовольствием. Или, может, в новом проекте».

«Я немного расстроен [его реакцией]. Но у него есть цели, и он уверен в себе. Он решил произнести эту речь, и он очень умен. Он знает, что делает.

Но я призываю взять ответственность. Я всех призываю взять ответственность. Нет смысла произносить речь, чтобы взять ответственность. Я призываю всех. Приходить вовремя, есть, как профессионал, спать, как профессионал, я призываю всех делать это каждый день. Нет смысла в публичных заявлениях.

Я спокоен и не злюсь. Я часто говорю, что он особенный мальчик. Он хочет забивать, забивать, он хочет получить все трофеи, какие только может. Он особенный игрок», – сказал Тухель.