Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    2 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    3 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?

    Клопп – перед финалом ЛЧ: «Фирмино тренируется. Кейта опережает график восстановления, но это еще ничего не значит»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал процесс восстановления футболистов Роберто Фирмино и Наби Кейта перед финалом Лиги чемпионов.

    «Фирмино выглядит хорошо и сейчас тренируется. Он выбыл не на очень долгий срок, но мы все еще ведем себя осторожно. Хотим убедиться, что ничего не произойдет.

    Наби немного опережает график восстановления, но это еще ничего не значит. Он делает пробежки, чувствует себя комфортно нагрузками 50-процентной интенсивности, но многое еще предстоит сделать», – сказал Клопп.

    • Финал ЛЧ пройдет 1 июня в Мадриде. «Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэмом».
    • Кейта получил травму паха в первом матче полуфинала ЛЧ с «Барселоной».
    • У Фирмино была травма бедра. Он получил повреждения 26 апреля на разминке перед игрой с «Хаддерсфилдом». 1 мая он сыграл с «Барселоной» в ЛЧ и усугубил повреждение.

    Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:39
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70915
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru