Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал процесс восстановления футболистов Роберто Фирмино и Наби Кейта перед финалом Лиги чемпионов.

«Фирмино выглядит хорошо и сейчас тренируется. Он выбыл не на очень долгий срок, но мы все еще ведем себя осторожно. Хотим убедиться, что ничего не произойдет.

Наби немного опережает график восстановления, но это еще ничего не значит. Он делает пробежки, чувствует себя комфортно нагрузками 50-процентной интенсивности, но многое еще предстоит сделать», – сказал Клопп.