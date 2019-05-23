Marca: Модрич продлит контракт с «Реалом» до 2021 года

Нахрена этот старпер нужен, толку от него нет вообще
Полузащитник «Реала» Лука Модрич продлит соглашение с клубом.
По информации Marca, новый контракт с 33-летним футболистом будет рассчитан до июня 2021 года. Нынешний договор истекает в следующем году.
Ранее сообщалось, что хорват сказал главному тренеру мадридцев Зинедину Зидану о своем желании завершить карьеру в «Реале».
- В текущем сезоне Модрич провел за «Реал» 46 игр, забил четыре мяча и сделал восемь результативных передач.
- В 2018 году полузащитник выиграл «Золотой мяч».