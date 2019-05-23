Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    2 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    3 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?

    Marca: Модрич продлит контракт с «Реалом» до 2021 года

    Полузащитник «Реала» Лука Модрич продлит соглашение с клубом.

    По информации Marca, новый контракт с 33-летним футболистом будет рассчитан до июня 2021 года. Нынешний договор истекает в следующем году.

    Ранее сообщалось, что хорват сказал главному тренеру мадридцев Зинедину Зидану о своем желании завершить карьеру в «Реале».

    • В текущем сезоне Модрич провел за «Реал» 46 игр, забил четыре мяча и сделал восемь результативных передач.
    • В 2018 году полузащитник выиграл «Золотой мяч».

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:27
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5750

      Skull_Boy 45 минут назад

      Нахрена этот старпер нужен, толку от него нет вообще

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70915
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru