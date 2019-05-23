Marca: Модрич продлит контракт с «Реалом» до 2021 года

Полузащитник «Реала» Лука Модрич продлит соглашение с клубом.

По информации Marca, новый контракт с 33-летним футболистом будет рассчитан до июня 2021 года. Нынешний договор истекает в следующем году.

Ранее сообщалось, что хорват сказал главному тренеру мадридцев Зинедину Зидану о своем желании завершить карьеру в «Реале».