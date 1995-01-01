Daily Mail: Ромеро будет основным вратарем «МЮ» в случае ухода Де Хеа

По информации Daily Mail, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер сделает Серхио Ромеро первым голкипером команды в случае продажи Давида Де Хеа.

Контракт Де Хеа истечет через год. «МЮ» ведет переговоры с испанцем, но не может достигнуть соглашения в финансовом плане. В связи с этим клуб может продать 28-летнего вратаря этим летом.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов заплатить за Де Хеа 60 миллионов фунтов стерлингов.