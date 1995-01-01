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    Daily Mail: Ромеро будет основным вратарем «МЮ» в случае ухода Де Хеа

    По информации Daily Mail, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер сделает Серхио Ромеро первым голкипером команды в случае продажи Давида Де Хеа.

    Контракт Де Хеа истечет через год. «МЮ» ведет переговоры с испанцем, но не может достигнуть соглашения в финансовом плане. В связи с этим клуб может продать 28-летнего вратаря этим летом.

    Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов заплатить за Де Хеа 60 миллионов фунтов стерлингов.

    • В этом сезоне Ромеро провел за «Манчестер Юнайтед» шесть матчей (ни одного в АПЛ) и пропустил шесть голов.
    • Контракт 32-летнего аргентинца с «МЮ» рассчитан до 2021 года с возможностью продления еще на сезон.

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 13:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7868

      DeStar 48 минут назад

      де хеа может уйти в барсу) или в псж)

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