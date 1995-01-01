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    The Sun: «ПСЖ» предложит «Манчестер Юнайтед» за Де Хеа 60 миллионов

    Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа – основная цель «ПСЖ» в ближайшее трансферное окно.

    Клуб предложит за вратаря 60 миллионов евро.

    Кроме того, парижане предлагают испанскому голкиперу контракт с зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю.

    «МЮ» эту же сумму Де Хеа платить отказывается.

    • Контракт вратаря с англичанами рассчитан еще на один год.
    • Де Хеа провел в текущем сезоне АПЛ 35 матчей и пропустил 46 голов.
    • В текущем сезоне ворота «ПСЖ» защищали Альфонсе Ареоля и Джанлуиджи Буффон.

    Источник: The Sun

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2521

      dinar7777dinar 30 минут назад

      если бы не де хеа мю бы ловил по 5-6 голов в каждом матче !

      0
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      Рейтинг: +2521

      dinar7777dinar 31 минуту назад

      дикая утка !

      0
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      Рейтинг: +6454

      alex1951 44 минуты назад

      Сделка века. А на эти 60лимонов или более,МанЮ купит 6 Габуловых и проблема обороны решена))))....

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