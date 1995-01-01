The Sun: «ПСЖ» предложит «Манчестер Юнайтед» за Де Хеа 60 миллионов

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа – основная цель «ПСЖ» в ближайшее трансферное окно.

Клуб предложит за вратаря 60 миллионов евро.

Кроме того, парижане предлагают испанскому голкиперу контракт с зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю.

«МЮ» эту же сумму Де Хеа платить отказывается.