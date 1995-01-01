The Sun: «ПСЖ» предложит «Манчестер Юнайтед» за Де Хеа 60 миллионов

если бы не де хеа мю бы ловил по 5-6 голов в каждом матче !
Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа – основная цель «ПСЖ» в ближайшее трансферное окно.
Клуб предложит за вратаря 60 миллионов евро.
Кроме того, парижане предлагают испанскому голкиперу контракт с зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю.
«МЮ» эту же сумму Де Хеа платить отказывается.
- Контракт вратаря с англичанами рассчитан еще на один год.
- Де Хеа провел в текущем сезоне АПЛ 35 матчей и пропустил 46 голов.
- В текущем сезоне ворота «ПСЖ» защищали Альфонсе Ареоля и Джанлуиджи Буффон.