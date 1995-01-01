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    Calciomercato: «Интер» предложит за Лукаку Перишича с доплатой

    «Интер» хочет купить нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.

    Как сообщает Calciomercato, миланский клуб планирует предложить за бельгийца вингера Ивана Перишича с доплатой в размере 30 миллионов евро.

    «МЮ» интересовался хорватом, когда команду возглавлял Жозе Моуринью.

    На трансфере Лукаку настаивает вероятно будущий главный тренер «Интера» Антонио Конте.

    В текущем сезоне 26-летний форвард сыграл 45 матчей в составе «Юнайтед», забил 15 голов и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 11:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5233

      mihail200606 51 минуту назад

      Перишич помоему более полезный игрок, не должен быть дешевле лукаку..
      Лукаку мертвый почти, редко забивает значимые решающие голы..

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