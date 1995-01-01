Calciomercato: «Интер» предложит за Лукаку Перишича с доплатой

«Интер» хочет купить нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.

Как сообщает Calciomercato, миланский клуб планирует предложить за бельгийца вингера Ивана Перишича с доплатой в размере 30 миллионов евро.

«МЮ» интересовался хорватом, когда команду возглавлял Жозе Моуринью.

На трансфере Лукаку настаивает вероятно будущий главный тренер «Интера» Антонио Конте.

В текущем сезоне 26-летний форвард сыграл 45 матчей в составе «Юнайтед», забил 15 голов и сделал четыре результативные передачи.