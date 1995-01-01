Calciomercato: «Интер» предложит за Лукаку Перишича с доплатой

Перишич помоему более полезный игрок, не должен быть дешевле лукаку..
Лукаку мертвый почти, редко забивает значимые решающие голы..
«Интер» хочет купить нападающего «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку.
Как сообщает Calciomercato, миланский клуб планирует предложить за бельгийца вингера Ивана Перишича с доплатой в размере 30 миллионов евро.
«МЮ» интересовался хорватом, когда команду возглавлял Жозе Моуринью.
На трансфере Лукаку настаивает вероятно будущий главный тренер «Интера» Антонио Конте.
В текущем сезоне 26-летний форвард сыграл 45 матчей в составе «Юнайтед», забил 15 голов и сделал четыре результативные передачи.