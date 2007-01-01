Daily Mail: трансфер Джеймса в «МЮ» откладывается из-за смерти отца футболиста

Прочитал про парня.
Не то, чтобы уникум, но... похоже - ОЧЕНЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ ХАВ!
Гражданин Уэльса...СВОЙ, ДОМОРОЩЕННЫЙ!)))
21 год.
Понятен интерес к нему со стороны Ливерпуля и МЮ!
В сети есть его гол в игре Суонсипротив Сток Сити...КРАСАВА!
Кстати, любопытно: этот гол выложен с записи на мобилу фана...
Чемпионшип - ПЕРВАЯ ЛИГА АНГЛИИ...ПОЛНЫЙ СТАДИОНИЩЕ!))))
У полузащитника «Суонси Сити» Даниэля Джеймса умер отец, сообщает Daily Mail.
По информации источника, мужчина скончался в возрасте 60 лет после продолжительной болезни.
В связи с произошедшим трансфер футболиста в «Манчестер Юнайтед» откладывается.
Манкунианский клуб готов предоставить Джеймсу и его семье необходимое количество времени, чтобы прийти в себя после утраты.
- Ранее стороны согласовали условия личного контракта.
- Ожидалось, что «МЮ» объявит о переходе Джеймса на этой неделе.
- Сумма сделки должна составить 15 миллионов фунтов.