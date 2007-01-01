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    Daily Mail: трансфер Джеймса в «МЮ» откладывается из-за смерти отца футболиста

    У полузащитника «Суонси Сити» Даниэля Джеймса умер отец, сообщает Daily Mail.

    По информации источника, мужчина скончался в возрасте 60 лет после продолжительной болезни.

    В связи с произошедшим трансфер футболиста в «Манчестер Юнайтед» откладывается.

    Манкунианский клуб готов предоставить Джеймсу и его семье необходимое количество времени, чтобы прийти в себя после утраты.

    • Ранее стороны согласовали условия личного контракта.
    • Ожидалось, что «МЮ» объявит о переходе Джеймса на этой неделе.
    • Сумма сделки должна составить 15 миллионов фунтов.

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 10:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2630

      ivan-football-fan 42 минуты назад

      Прочитал про парня.
      Не то, чтобы уникум, но... похоже - ОЧЕНЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ ХАВ!
      Гражданин Уэльса...СВОЙ, ДОМОРОЩЕННЫЙ!)))
      21 год.
      Понятен интерес к нему со стороны Ливерпуля и МЮ!
      В сети есть его гол в игре Суонсипротив Сток Сити...КРАСАВА!
      Кстати, любопытно: этот гол выложен с записи на мобилу фана...
      Чемпионшип - ПЕРВАЯ ЛИГА АНГЛИИ...ПОЛНЫЙ СТАДИОНИЩЕ!))))

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