Daily Mail: трансфер Джеймса в «МЮ» откладывается из-за смерти отца футболиста

У полузащитника «Суонси Сити» Даниэля Джеймса умер отец, сообщает Daily Mail.

По информации источника, мужчина скончался в возрасте 60 лет после продолжительной болезни.

В связи с произошедшим трансфер футболиста в «Манчестер Юнайтед» откладывается.

Манкунианский клуб готов предоставить Джеймсу и его семье необходимое количество времени, чтобы прийти в себя после утраты.