Sky Sports: «Манчестер Юнайтед» договорился с Джеймсом об условиях личного контракта

Полузащитник «Суонси Сити» Даниэль Джеймс может перейти в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Sky Sports, манкунианский клуб уже договорился с 21-летним футболистом об условиях личного контракта.

Теперь «МЮ» предстоит согласовать с «Суонси Сити» сумму компенсации за валлийского хавбека.