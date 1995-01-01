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    Sky Sports: «Манчестер Юнайтед» договорился с Джеймсом об условиях личного контракта

    Полузащитник «Суонси Сити» Даниэль Джеймс может перейти в «Манчестер Юнайтед».

    Как сообщает Sky Sports, манкунианский клуб уже договорился с 21-летним футболистом об условиях личного контракта.

    Теперь «МЮ» предстоит согласовать с «Суонси Сити» сумму компенсации за валлийского хавбека.

    • Джеймс является воспитанником «Халл Сити».
    • В «Суонси Сити» игрок оказался в 2014 году, за основную команду дебютировал в феврале 2018 года.
    • В его активе 39 матчей, шесть забитых голов и 10 результативных передач.

    Источник: Sky Sports

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