Мусаев: «Краснодар» ожидает в этом межсезонье еще три трансфера»

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о трансферной политике клуба.

«Мы ожидаем в этом межсезонье еще три трансфера. Мы рассчитываем на наших воспитанников, но им еще много надо работать. Как только они будут готовы, их будет все больше и больше в составе.

Ставка на них не будет делаться искусственно. Когда они будут готовы, то выйдут в основе», – сказал Мусаев.