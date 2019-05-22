Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    2 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    3 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?

    Мусаев: «Краснодар» ожидает в этом межсезонье еще три трансфера»

    Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о трансферной политике клуба.

    «Мы ожидаем в этом межсезонье еще три трансфера. Мы рассчитываем на наших воспитанников, но им еще много надо работать. Как только они будут готовы, их будет все больше и больше в составе.

    Ставка на них не будет делаться искусственно. Когда они будут готовы, то выйдут в основе», – сказал Мусаев.

    • 20 мая «Краснодар» объявил о трансфере полузащитника Кайо из «Санта-Клары».
    • 22 мая – о переходе полузащитника Юнеса Намли из «Зволле».
    • «Краснодар» занимает третье место в РПЛ за тур до конца чемпионата.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:59
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70865
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru