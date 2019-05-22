Мусаев: «Краснодар» ожидает в этом межсезонье еще три трансфера»

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о трансферной политике клуба.
«Мы ожидаем в этом межсезонье еще три трансфера. Мы рассчитываем на наших воспитанников, но им еще много надо работать. Как только они будут готовы, их будет все больше и больше в составе.
Ставка на них не будет делаться искусственно. Когда они будут готовы, то выйдут в основе», – сказал Мусаев.
- 20 мая «Краснодар» объявил о трансфере полузащитника Кайо из «Санта-Клары».
- 22 мая – о переходе полузащитника Юнеса Намли из «Зволле».
- «Краснодар» занимает третье место в РПЛ за тур до конца чемпионата.