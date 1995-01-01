Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал результат финального матча Лиги Европы против «Урала» (1:0).

«Нет, все футболисты «Локомотива» — герои. Вышли на поле, чтобы биться. Мы играли с полной самоотдачей, у нас была цель — выиграть и привезти Кубок в Баковку. В начале второго тайма «Урал» заставил действовать «Локомотив» таким образом, но все устали, конец чемпионата.

У меня не было мысли в голове, чтобы попросить замену. Да, у меня болела нога, я пропустил три матча, но понимал, что нужен команде. Сейчас будем настраиваться на заключительный тур чемпионата», – сказал Баринов.

«Локомотив» занимает второе место в РПЛ за тур до конца чемпионата.

В воскресенье команда Юрия Семина сыграет с «Уфой» дома.

Баринов зарешал финал и прогрессирует быстрее всех в РПЛ