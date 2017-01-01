Парфенов: «Я горд за свою команду. Благодарен им за тот путь, который мы прошли вместе»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов прокомментировал результат финального матча Кубка России против «Локомотива» (0:1).

– Главный итог финального кубкового матча — кому достанется победа, все остальное вторично. Победил «Локомотив», ему и поздравления. Но я горд за свою команду, за своих ребят. Я им очень благодарен за тот путь, который мы прошли вместе.

У нас были серьезные трудности перед финальным матчем, они воплотились в игровые проблемы в первом тайме, но важно, на мой взгляд, что в этой непростой ситуации, после явно неудачного первого тайма, мы смогли вернуться в игру и создать несколько голевых моментов. Но моменты не решают исходы матчей — нужно забивать голы. Минимизировать свои ошибки и пользоваться ошибками соперника. «Локомотиву» сделать это удалось, нам, к сожалению, нет.

— Все знали что матч пропустит Бикфалви, но никто не ожидал увидеть справа Ильина, которому явно не хватает скорости, а не Араторе. С чем связана такая ротация?

— У нас свое мнение насчет скорости передвижения и мышления футболистов «Урала». Те, кто не очень хорошо выглядел в первом тайме, второй провели гораздо лучше: создали напряжение для соперника, организовали моменты. Так что это вопрос не скорости, а грамотных действий.

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