Мбаппе хочет, чтобы «ПСЖ» прислушивался к нему и уважал больше, чем Кавани и Ди Марию

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе хочет стать более значимой фигурой в клубе.

Ранее француз намекнул, что может покинуть парижан, заявив, что пришло время взять на себя больше ответственности в «ПСЖ» или в новом проекте. СМИ поинтересовались у других игроков «ПСЖ», что они думают о словах Мбаппе. Один из них написал в вотсапе: «Чего он хочет? Быть капитаном?».

Как сообщает Le Parisien, 20-летний футболист хочет, чтобы в «ПСЖ» прислушивались к нему и уважали, несмотря на молодость. Возможно, не так как Неймара, но больше, чем, например, Эдинсона Кавани и Анхеля Ди Марию.

При этом форвард не требует повышения зарплаты до уровня Неймара, а его представители утверждают, что не начинали с клубом переговоров по новому контракту.