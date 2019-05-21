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    Мбаппе хочет, чтобы «ПСЖ» прислушивался к нему и уважал больше, чем Кавани и Ди Марию

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе хочет стать более значимой фигурой в клубе.

    Ранее француз намекнул, что может покинуть парижан, заявив, что пришло время взять на себя больше ответственности в «ПСЖ» или в новом проекте. СМИ поинтересовались у других игроков «ПСЖ», что они думают о словах Мбаппе. Один из них написал в вотсапе: «Чего он хочет? Быть капитаном?».

    Как сообщает Le Parisien, 20-летний футболист хочет, чтобы в «ПСЖ» прислушивались к нему и уважали, несмотря на молодость. Возможно, не так как Неймара, но больше, чем, например, Эдинсона Кавани и Анхеля Ди Марию.

    При этом форвард не требует повышения зарплаты до уровня Неймара, а его представители утверждают, что не начинали с клубом переговоров по новому контракту.

    • В этом сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 42 матча, забил 38 голов и сделал 17 результативных передач.
    • Контракт нападающего с парижанами рассчитан до 2023 года.

    Источник: Le Parisien

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    Сегодня, 16:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +605

      Тони Монтана Б 7 минут назад

      Читая такое... Смешно становится...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +274

      ursosan 10 минут назад

      мбаппе, конечно, хорош, но ПСЖ должен показать тому, где его место. Зазвездился парень

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