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    Панюков: «Какой смысл возвращаться в «Зенит»? Слушать гимн ЛЧ со скамейки запасных?»

    Нападающий «Зенита» Андрей Панюков заявил, что не видит для себя перспектив в петербургском клубе.

    Нынешний сезон 24-летний футболист проводит в аренде в «Урале». Он отметил, что комфортно чувствует себя в Екатеринбурге.

    – В «Урале» вы в аренде, а контракт действует с «Зенитом». Порадовались за клуб, ставший чемпионом?

    – Радость, когда медаль на шею вешают. А я к чемпионству никакого отношения не имею. Просто поздравляю ребят, которые хорошо провели сезон и заслуженно стали первыми.

    – В Петербурге себя видите в следующем сезоне?

    – Я объективно смотрю на вещи. Мы же взрослые адекватные люди, понимаем, что в «Зените» в нападении хватает народу. А под Лигу чемпионов наверняка еще будут докупаться. И смысл тогда возвращаться? Со скамейки запасных слушать гимн Лиги чемпионов? Для развития карьеры куда лучше остаться в «Урале», где есть шанс выходить на поле, прогрессировать. Дай бог, в среду сможем завоевать путевку в Лигу Европы. Но пока никаких разговоров не было. Осталась неделя до конца сезона, потом и будем решать. В «Зените» грамотные руководители, они тоже понимают, насколько я нужен команде.

    – А в «Урале»-то хотят продолжать сотрудничество?

    – Да, об этом мы говорили. И президент Григорий Иванов, и главный тренер Дмитрий Парфенов высказывали свою заинтересованность. Приятно. Думаю, это решение, за которое должны быть и в «Зените», и в «Урале». В нынешнем клубе я себя чувствую очень комфортно, у нас прекрасный коллектив.

    • В текущей кампании россиянин провел за екатеринбургский клуб 24 матча в РПЛ и Кубке России, забил семь голов и сделал две результативные передачи.
    • В «Зенит» форвард Панюков перешел из литовского «Атлантаса» в августе 2017 года. За все время форвард сыграл за основную команду сине-бело-голубых 42 минуты.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 13:34
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9518

      Garrincha58 35 минут назад

      вот она молодёжь даже не пытается доказать что он лучше Дриусси или Ригони а ведь они же не Месси или Икарди неужели Панюков считает что он слабее если так то слабак

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      Рейтинг: +582

      petr69 37 минут назад

      ОЧЕНЬ ВЕДЬ ХОРОШО ИГРАЛ МОЛОДЕЖКЕ. ПОТЕРЯЛ КУРАЖ ЧТО ЛИ

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