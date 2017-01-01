Панюков: «Какой смысл возвращаться в «Зенит»? Слушать гимн ЛЧ со скамейки запасных?»

вот она молодёжь даже не пытается доказать что он лучше Дриусси или Ригони а ведь они же не Месси или Икарди неужели Панюков считает что он слабее если так то слабак
Нападающий «Зенита» Андрей Панюков заявил, что не видит для себя перспектив в петербургском клубе.
Нынешний сезон 24-летний футболист проводит в аренде в «Урале». Он отметил, что комфортно чувствует себя в Екатеринбурге.
– В «Урале» вы в аренде, а контракт действует с «Зенитом». Порадовались за клуб, ставший чемпионом?
– Радость, когда медаль на шею вешают. А я к чемпионству никакого отношения не имею. Просто поздравляю ребят, которые хорошо провели сезон и заслуженно стали первыми.
– В Петербурге себя видите в следующем сезоне?
– Я объективно смотрю на вещи. Мы же взрослые адекватные люди, понимаем, что в «Зените» в нападении хватает народу. А под Лигу чемпионов наверняка еще будут докупаться. И смысл тогда возвращаться? Со скамейки запасных слушать гимн Лиги чемпионов? Для развития карьеры куда лучше остаться в «Урале», где есть шанс выходить на поле, прогрессировать. Дай бог, в среду сможем завоевать путевку в Лигу Европы. Но пока никаких разговоров не было. Осталась неделя до конца сезона, потом и будем решать. В «Зените» грамотные руководители, они тоже понимают, насколько я нужен команде.
– А в «Урале»-то хотят продолжать сотрудничество?
– Да, об этом мы говорили. И президент Григорий Иванов, и главный тренер Дмитрий Парфенов высказывали свою заинтересованность. Приятно. Думаю, это решение, за которое должны быть и в «Зените», и в «Урале». В нынешнем клубе я себя чувствую очень комфортно, у нас прекрасный коллектив.
- В текущей кампании россиянин провел за екатеринбургский клуб 24 матча в РПЛ и Кубке России, забил семь голов и сделал две результативные передачи.
- В «Зенит» форвард Панюков перешел из литовского «Атлантаса» в августе 2017 года. За все время форвард сыграл за основную команду сине-бело-голубых 42 минуты.