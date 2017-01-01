Панюков: «Какой смысл возвращаться в «Зенит»? Слушать гимн ЛЧ со скамейки запасных?»

Нападающий «Зенита» Андрей Панюков заявил, что не видит для себя перспектив в петербургском клубе.

Нынешний сезон 24-летний футболист проводит в аренде в «Урале». Он отметил, что комфортно чувствует себя в Екатеринбурге.

– В «Урале» вы в аренде, а контракт действует с «Зенитом». Порадовались за клуб, ставший чемпионом?

– Радость, когда медаль на шею вешают. А я к чемпионству никакого отношения не имею. Просто поздравляю ребят, которые хорошо провели сезон и заслуженно стали первыми.

– В Петербурге себя видите в следующем сезоне?

– Я объективно смотрю на вещи. Мы же взрослые адекватные люди, понимаем, что в «Зените» в нападении хватает народу. А под Лигу чемпионов наверняка еще будут докупаться. И смысл тогда возвращаться? Со скамейки запасных слушать гимн Лиги чемпионов? Для развития карьеры куда лучше остаться в «Урале», где есть шанс выходить на поле, прогрессировать. Дай бог, в среду сможем завоевать путевку в Лигу Европы. Но пока никаких разговоров не было. Осталась неделя до конца сезона, потом и будем решать. В «Зените» грамотные руководители, они тоже понимают, насколько я нужен команде.

– А в «Урале»-то хотят продолжать сотрудничество?

– Да, об этом мы говорили. И президент Григорий Иванов, и главный тренер Дмитрий Парфенов высказывали свою заинтересованность. Приятно. Думаю, это решение, за которое должны быть и в «Зените», и в «Урале». В нынешнем клубе я себя чувствую очень комфортно, у нас прекрасный коллектив.