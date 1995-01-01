Агуэро и Де Брюйне разыграли болельщиков, выкинув чемпионский кубок

Футболисты «Манчестер Сити» Серхио Агуэро и Кевин Де Брюйне разыграли болельщиков перед чемпионским парадом.

Клуб пригласил болельщиков, у которых были дни рождения накануне и после чемпионского матча.

Во время фотосессии с трофеем форвард команды Серхио Агуэро и полузащитник Кевин Де Брюйне схватили трофей и уронили с высоты.

– У нас есть прошлогодний, – после падения трофея сказал Агуэро.

Оказалось, что футболисты специально уронили подделанный трофей, чтобы посмотреть на реакцию пришедших, после чего принесли оригинал чемпионского кубка.

twit text — Manchester City (@ManCity) 21 мая 2019 г.

«Манчестер Сити» – чемпион АПЛ. Команда Гвардиолы выиграла турнир второй раз подряд