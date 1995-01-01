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    Агуэро и Де Брюйне разыграли болельщиков, выкинув чемпионский кубок

    Футболисты «Манчестер Сити» Серхио Агуэро и Кевин Де Брюйне разыграли болельщиков перед чемпионским парадом.

    Клуб пригласил болельщиков, у которых были дни рождения накануне и после чемпионского матча.

    Во время фотосессии с трофеем форвард команды Серхио Агуэро и полузащитник Кевин Де Брюйне схватили трофей и уронили с высоты.

    – У нас есть прошлогодний, – после падения трофея сказал Агуэро.

    Оказалось, что футболисты специально уронили подделанный трофей, чтобы посмотреть на реакцию пришедших, после чего принесли оригинал чемпионского кубка.

    «Манчестер Сити» – чемпион АПЛ. Команда Гвардиолы выиграла турнир второй раз подряд

    Источник: Официальный твиттер «Манчестер Сити»

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