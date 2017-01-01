Чалов – лучший игрок 29-го тура РПЛ

Да уж, иксперды из вэкашечки в своём репертуаре...пофиг кто как сыграл, главное выбрать из коней или бомжей...а РПЛ позорится с такими результатами голосования
Нападающий ЦСКА Федор Чалов признан лучшим игроком 29-го тура чемпионата России.
21-летний футболист набрал наибольшее количество голосов в опросе в соцсети «ВКонтакте». За него проголосовали 6860 человек (49,42%).
- В матче 28 тура Чалов забил единственный гол в матче с «Ахматом» (1:0).
- В 36 играх текущего сезона у него 16 мячей и 7 ассистов.
- Команда Виктора Гончаренко за тур до конца сезона занимает 5 место.
twit text
— Российская Премьер-Лига (@rfpl) 22 мая 2019 г.