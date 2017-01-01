Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому
    2 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному
    3 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?

    Чалов – лучший игрок 29-го тура РПЛ

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов признан лучшим игроком 29-го тура чемпионата России.

    21-летний футболист набрал наибольшее количество голосов в опросе в соцсети «ВКонтакте». За него проголосовали 6860 человек (49,42%).

    • В матче 28 тура Чалов забил единственный гол в матче с «Ахматом» (1:0).
    • В 36 играх текущего сезона у него 16 мячей и 7 ассистов.
    • Команда Виктора Гончаренко за тур до конца сезона занимает 5 место.

    Источник: Официальный твиттер РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:34
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +662

      lejnin 32 минуты назад

      Да уж, иксперды из вэкашечки в своём репертуаре...пофиг кто как сыграл, главное выбрать из коней или бомжей...а РПЛ позорится с такими результатами голосования

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19425

      афоня72 45 минут назад

      Дальше надо продолжать работать, звезду бы не поймать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4693

      prezent2017 47 минут назад

      Правильно, аж пенальти забил!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1664

      SunRomeS 53 минуты назад

      Молодца! Большим футболистом станет, если конечно не поймает звезду.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70865
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru