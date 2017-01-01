Чалов – лучший игрок 29-го тура РПЛ

Нападающий ЦСКА Федор Чалов признан лучшим игроком 29-го тура чемпионата России.

21-летний футболист набрал наибольшее количество голосов в опросе в соцсети «ВКонтакте». За него проголосовали 6860 человек (49,42%).

В матче 28 тура Чалов забил единственный гол в матче с «Ахматом» (1:0).

В 36 играх текущего сезона у него 16 мячей и 7 ассистов.

Команда Виктора Гончаренко за тур до конца сезона занимает 5 место.