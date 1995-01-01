Президент «Урала»: «Будем рубиться и за Бикфалви, и за всех»

Президент «Урала» Григорий Иванов дал комментарий перед финалом Кубка России против «Локомотива».

«Цель – показать хорошую игру, порадовать наших болельщиков. Люди приехали за тысячу километров поболеть за нас. Надо показать хорошую игру – тогда будет результат. Хотим победить – так же, как и «Локомотив».

Отсутствие Бикфалви? Команда не может зависеть от одного человека. Команда будет рубиться и за Эрика, и за всех», – сказал Иванов.