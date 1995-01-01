Президент «Урала»: «Будем рубиться и за Бикфалви, и за всех»

Эрик- пол команды!!
Президент «Урала» Григорий Иванов дал комментарий перед финалом Кубка России против «Локомотива».
«Цель – показать хорошую игру, порадовать наших болельщиков. Люди приехали за тысячу километров поболеть за нас. Надо показать хорошую игру – тогда будет результат. Хотим победить – так же, как и «Локомотив».
Отсутствие Бикфалви? Команда не может зависеть от одного человека. Команда будет рубиться и за Эрика, и за всех», – сказал Иванов.
- Нападающий Эрик Бикфалви был удален в ответном полуфинале после просмотра видеоповтора.
- Матч состоится сегодня на «Самара Арене». Начало – в 18:30 мск.