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    Президент «Урала»: «Будем рубиться и за Бикфалви, и за всех»

    Президент «Урала» Григорий Иванов дал комментарий перед финалом Кубка России против «Локомотива».

    «Цель – показать хорошую игру, порадовать наших болельщиков. Люди приехали за тысячу километров поболеть за нас. Надо показать хорошую игру – тогда будет результат. Хотим победить – так же, как и «Локомотив».

    Отсутствие Бикфалви? Команда не может зависеть от одного человека. Команда будет рубиться и за Эрика, и за всех», – сказал Иванов.

    • Нападающий Эрик Бикфалви был удален в ответном полуфинале после просмотра видеоповтора.
    • Матч состоится сегодня на «Самара Арене». Начало – в 18:30 мск.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 06:22
    Комментарии9
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      Рейтинг: +19425

      афоня72 42 минуты назад

      Эрик- пол команды!!

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      Рейтинг: +1112

      ItalianFootball 1 час назад

      Жалко, что без Эрика. Обалденный аттаканти.

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      Рейтинг: +2642

      Добрый Бобер 1 час назад

      "За себя и за Сашку!"

      0
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      Рейтинг: +1203

      Леха из Твери 2 часа назад

      Не так интересен обладатель трофея, сколько имя участника лиги Европы. Как по мне кубок России давно уже потерял престиж.

      2
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      Рейтинг: +585

      AHTUNGBOL > Леха из Твери 1 час назад

      Ну так в этом и смысл, за кубок борятся в основном те, кто не может попасть в еврокубки напрямую и локомотив...

      0
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      Рейтинг: +2647

      mdu86 > AHTUNGBOL 1 час назад

      Так говорят те, кто позорно вылетел из кубка от команды ФНЛ...)

      1
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      Рейтинг: +249

      Ганнибал Лектор 2 часа назад

      Удачи Уралу! Справедливость должна быть!

      0
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      Рейтинг: +1526

      InterMilLano1908 3 часа назад

      Я как фанат ЦСКА буду болеть за Локо ибо не хочется играть стыковые за выход в ЛЕ, но охото что бы Урал взял кубок)))

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      Рейтинг: +1203

      Леха из Твери > InterMilLano1908 2 часа назад

      Эм, если Урал выиграет кубок, то он вроде как напрямую в группу ЛЕ попадает. А 4 и 5 команда играют 3-ий, и 2-ой раунд отбора соответственно. А если Локо, то Спартак выходит в группу, вы - в 3-ий раунд, а Арсенал со 2-го начинает. Все равно придется играть стыковые. Разве не так?

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