ТАСС: защитник «Ахмата» Мохаммади интересен «Спартаку», «Динамо» и европейским клубам

Будущее левого защитника «Ахмата» Милада Мохаммади остается неопределенным.

Генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров во вторник подтвердил уход 25-летнего иранца, но где он продолжит карьеру, пока неизвестно.

Агентство, представляющее интересы футболиста, сообщило, что у него есть предложения как из России, так и из Европы.

«Если говорить о России, то в услугах Милада заинтересованы «Спартак» и «Динамо». Сегодня нам поступило предложение из Германии, до этого нам пришли варианты из Бельгии, также в футболисте заинтересовано хорватское «Динамо» (Загреб). Милад пока не знает, в какой клуб он перейдет, он открыт для предложений», – заявили в агентстве.

Контракт Мохаммади с «Ахматом» истечет 30 июня, поэтому он достанется новому клубу бесплатно.

Ранее сообщалось, что игрок также может оказаться в «Зените».