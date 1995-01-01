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    ТАСС: защитник «Ахмата» Мохаммади интересен «Спартаку», «Динамо» и европейским клубам

    Будущее левого защитника «Ахмата» Милада Мохаммади остается неопределенным.

    Генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров во вторник подтвердил уход 25-летнего иранца, но где он продолжит карьеру, пока неизвестно.

    Агентство, представляющее интересы футболиста, сообщило, что у него есть предложения как из России, так и из Европы.

    «Если говорить о России, то в услугах Милада заинтересованы «Спартак» и «Динамо». Сегодня нам поступило предложение из Германии, до этого нам пришли варианты из Бельгии, также в футболисте заинтересовано хорватское «Динамо» (Загреб). Милад пока не знает, в какой клуб он перейдет, он открыт для предложений», – заявили в агентстве.

    Контракт Мохаммади с «Ахматом» истечет 30 июня, поэтому он достанется новому клубу бесплатно.

    Ранее сообщалось, что игрок также может оказаться в «Зените».

    Источник: ТАСС

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