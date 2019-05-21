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    Ионов близок к уходу из «Ростова». У него есть предложения из Европы

    Полузащитник «Ростова» Алексей Ионов может летом покинуть клуб, об этом сообщил агент футболиста Милко Бански.

    «Большая вероятность, что Алексей покинет «Ростов». У нас есть предложения из Европы», – сказал агент.

    • Ионов выступает за «Ростов» с 2017 года, сыграл 51 матч, забил 11 голов и сделал три результативные передачи.
    • Контракт 30-летнего игрока с клубом истекает по окончании следующего сезона.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 22:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +25

      DonBaton 15 минут назад

      Какой-нибудь клубик 1000 дивизиона Лихтенштейна ищет уборщика сортиров,вот и обратились к этому ушлепку

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