Ионов близок к уходу из «Ростова». У него есть предложения из Европы

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Полузащитник «Ростова» Алексей Ионов может летом покинуть клуб, об этом сообщил агент футболиста Милко Бански.
«Большая вероятность, что Алексей покинет «Ростов». У нас есть предложения из Европы», – сказал агент.
- Ионов выступает за «Ростов» с 2017 года, сыграл 51 матч, забил 11 голов и сделал три результативные передачи.
- Контракт 30-летнего игрока с клубом истекает по окончании следующего сезона.