El Chiringuito: «Реал» отказался от покупки Йовича. «Айнтрахт» потребовал 100 миллионов

Он столько голов каждый год забивает?))
По информации El Chiringuito, «Реал» отказался от приобретения нападающего «Айнтрахта» Луки Йовича.
Источник утверждает, что клуб из Франкфурта запросил за серба 100 миллионов евро, что не устроило мадридцев.
21-летний футболист может перейти в «Барселону».
- Ранее сообщалось, что «Реал» согласовал с «Айнтрахтом» переход Йовича за 60 миллионов.
- В текущем сезоне форвард провел 48 матчей на клубном уровне, забил 27 голов и сделал семь результативных передач.