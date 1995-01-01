El Chiringuito: «Реал» отказался от покупки Йовича. «Айнтрахт» потребовал 100 миллионов

По информации El Chiringuito, «Реал» отказался от приобретения нападающего «Айнтрахта» Луки Йовича.

Источник утверждает, что клуб из Франкфурта запросил за серба 100 миллионов евро, что не устроило мадридцев.

21-летний футболист может перейти в «Барселону».