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    El Chiringuito: «Реал» отказался от покупки Йовича. «Айнтрахт» потребовал 100 миллионов

    По информации El Chiringuito, «Реал» отказался от приобретения нападающего «Айнтрахта» Луки Йовича.

    Источник утверждает, что клуб из Франкфурта запросил за серба 100 миллионов евро, что не устроило мадридцев.

    21-летний футболист может перейти в «Барселону».

    • Ранее сообщалось, что «Реал» согласовал с «Айнтрахтом» переход Йовича за 60 миллионов.
    • В текущем сезоне форвард провел 48 матчей на клубном уровне, забил 27 голов и сделал семь результативных передач.

    Источник: El Chiringuito

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    Сегодня, 18:20
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1594

      BlackMurder 36 минут назад

      Он столько голов каждый год забивает?))

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      Рейтинг: +1489

      WhiteEgon 1 час назад

      Был бы у реала спонсор газпром, то они на цены не смотрели бы, брали игроков неглядя

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1412

      giluxa1963 1 час назад

      крыша у клубов едет а начал все ПСЖ со своими 200 000 000

      2
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      Рейтинг: +326

      В даль смотрящий 1 час назад

      С такими запросами по игроку немцы будут отдыхать. 60-65 лямов с возможными для себя последующими бонусами красная цена за Йовича.

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      Рейтинг: +7861

      DeStar > В даль смотрящий 34 минуты назад

      просто уйдет в баварию за 65 и все. Бавария надавит как обычно)

      0
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      Рейтинг: +326

      В даль смотрящий > DeStar 14 минут назад

      Всё может быть, тем более они в этом году решили значительно обновить состав и укрепиться молодыми качественными игроками.

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