«Спорт день за днем»: Бердыев близок к переходу в ЦСКА

полнейший бред
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев может возглавить ЦСКА.
По информации «Спорт день за днем», президент московского клуба Евгений Гинер близок к подписанию контракта с 66-летним специалистом. Зарплата Бердыева составит 3 миллиона евро – столько же, сколько он получал в Казани.
- Бердыев дважды выиграл с «Рубином» РПЛ, один раз Кубок России и дважды Суперкубок страны. С «Ростовом» в сезоне-2015/16 он завоевал серебряные медали чемпионата России.
- За тур до окончания текущего розыгрыша Премьер-лиги ЦСКА занимает пятое место в таблице. Казанцы идут на 10-й строчке.
- Ранее СМИ сообщили, что Бердыев покинет «Рубин» летом.