«Спорт день за днем»: Бердыев близок к переходу в ЦСКА

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев может возглавить ЦСКА.

По информации «Спорт день за днем», президент московского клуба Евгений Гинер близок к подписанию контракта с 66-летним специалистом. Зарплата Бердыева составит 3 миллиона евро – столько же, сколько он получал в Казани.