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    «Спорт день за днем»: Бердыев близок к переходу в ЦСКА

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев может возглавить ЦСКА.

    По информации «Спорт день за днем», президент московского клуба Евгений Гинер близок к подписанию контракта с 66-летним специалистом. Зарплата Бердыева составит 3 миллиона евро – столько же, сколько он получал в Казани.

    • Бердыев дважды выиграл с «Рубином» РПЛ, один раз Кубок России и дважды Суперкубок страны. С «Ростовом» в сезоне-2015/16 он завоевал серебряные медали чемпионата России.
    • За тур до окончания текущего розыгрыша Премьер-лиги ЦСКА занимает пятое место в таблице. Казанцы идут на 10-й строчке.
    • Ранее СМИ сообщили, что Бердыев покинет «Рубин» летом.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 17:21
    Комментарии10
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      Рейтинг: +3966

      серега кашин 2 минуты назад

      полнейший бред

      0
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      Рейтинг: +1069

      zritelx 14 минут назад

      Сайт начал деградировать медленно но уверенно, зачем глупые фейки, особенно по 3 ляма , если Гончаренко получал почти в 10 раз меньше-идиотизм .

      1
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      Рейтинг: +19337

      gol_kak_sokol 17 минут назад

      Фантазия высосанная из пальца.

      2
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      Рейтинг: +3415

      SPACE TRUCKIN 21 минуту назад

      золотая эра Бекиевича прошла,думаю... Гончаренко нужно время...другое дело,если Гинеру нужно здесь и сейчас...так опять же и Бердыев не панацея и ему нужно время...смысл смены?

      1
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      Рейтинг: +1330

      VSt 21 минуту назад

      Информация выглядит очень нелогично.
      Гончаренко эффективно создает новую команду. Удивительно, что с таким составом - зеленой молодежью , армейцы еще борются за верхние позиции.
      Очевидно, с Гончаренко команда будет только расти.

      3
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      Рейтинг: +5701

      ivanthebest 24 минуты назад

      Походу Гончаренко разжаловали... в помощники опустят...

      2
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      Рейтинг: +563

      Джой 30 минут назад

      Бердыева надо в сборную, а им в качестве помощников Семака и Гончаренко)
      Вот это было интересно посмотреть

      2
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      Рейтинг: +12916

      DOCTOR PENALTY 33 минуты назад

      Если это правда, то получается, что Гинер обул Федуна, пусть теперь целуется со своим Кононовым, тушинский мечтатель.

      0
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      Рейтинг: +842

      Миша13 42 минуты назад

      утка.Зачем он ЦСКА?? Гончаренко нормально справляется..

      7
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      Рейтинг: +1483

      WhiteEgon 44 минуты назад

      Если только Гончаренко сам уйдет, что маловероятно.
      Да и не думаю, что Гинер Бердыева пригласит, скорее всего это будет более молодой специалист.

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