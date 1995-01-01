Головин вошел в список из 30 самых перспективных россиян по версии Forbes

Молодец!
Российское издание журнала Forbes опубликовало список из 30-ти самых перспективных россиян, добившихся признания на родине или на международном уровне.
В топ-30 в категорию «Спорт и киберспорт» был включен полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин. В список попал еще один спортсмен – хоккеист московского ЦСКА Кирилл Капризов.
- Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро.
- В текущем сезоне 22-летний футболист провел за монегасков 34 матча, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.