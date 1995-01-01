Головин вошел в список из 30 самых перспективных россиян по версии Forbes

Российское издание журнала Forbes опубликовало список из 30-ти самых перспективных россиян, добившихся признания на родине или на международном уровне.

В топ-30 в категорию «Спорт и киберспорт» был включен полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин. В список попал еще один спортсмен – хоккеист московского ЦСКА Кирилл Капризов.