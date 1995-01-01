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    Арустамян: «Орещук назначен спортивным директором «Динамо». Клуб готовится к новой жизни»

    Спортивный журналист и комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян анонсировал приход агента Романа Орещука в московское «Динамо» на пост спортивного директора.

    В новом «Динамо» началось движение. На пост спортивного директора назначен Роман Орещук. Правда, почему-то есть приставка и.о. и как говорят, испытательный срок три месяца. В любом случае, это уже первый шаг и, похоже, «Динамо» начинает уже сейчас подготовку к новой жизни, – написал в личном телеграм-канале Нобель Арустамян.

    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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