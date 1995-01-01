Арустамян: «Орещук назначен спортивным директором «Динамо». Клуб готовится к новой жизни»

Спортивный журналист и комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян анонсировал приход агента Романа Орещука в московское «Динамо» на пост спортивного директора.

В новом «Динамо» началось движение. На пост спортивного директора назначен Роман Орещук. Правда, почему-то есть приставка и.о. и как говорят, испытательный срок три месяца. В любом случае, это уже первый шаг и, похоже, «Динамо» начинает уже сейчас подготовку к новой жизни, – написал в личном телеграм-канале Нобель Арустамян.