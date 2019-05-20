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    Роналду – о награде лучшему игроку Серии А: «Достижениям нет предела, пока жива мечта!»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился впечатлениями от награды лучшему футболисту сезона в чемпионате Италии.

    «Чемпион Англии, Испании и Италии... Лучший игрок в Англии, Испании и Италии...

    Достижениям нет предела, пока жива мечта!» – подписал 34-летний португалец в инстаграме фотографию с наградой.

    • Роналду перешел в туринский клуб в июле 2018 года из «Реала» за 117 миллионов евро.
    • По словам агента Паоло Дибалы, аргентинец и другие игроки покинут клуба из-за конкуренции с португальцем.

    text

    Публикация от text (@cristiano)

    Источник: Инстаграм Криштиану Роналду

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