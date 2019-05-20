Роналду – о награде лучшему игроку Серии А: «Достижениям нет предела, пока жива мечта!»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился впечатлениями от награды лучшему футболисту сезона в чемпионате Италии.

«Чемпион Англии, Испании и Италии... Лучший игрок в Англии, Испании и Италии...

Достижениям нет предела, пока жива мечта!» – подписал 34-летний португалец в инстаграме фотографию с наградой.

Роналду перешел в туринский клуб в июле 2018 года из «Реала» за 117 миллионов евро.

По словам агента Паоло Дибалы, аргентинец и другие игроки покинут клуба из-за конкуренции с португальцем.