Мусаев рассказал о ситуации с контрактом Игнатьева и отношении к Мамаеву

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев стал участником передачи «8-16» на «Матч Премьер».

– Иван Игнатьев – нормальный пацан, с которым вы работали. И он взял и так себя повел. Для вас это было шоком?

– Мне трудно говорить. Это не было шоком. Если вы хотите этой темы коснуться... Почему мы запрещаем, чтобы у наших футболистов были агенты? У каждого из них долгосрочные контракты. Они привыкли много работать, и им не нужен человек, который появится, даст им много денег, запудрит им мозги, и они начинают нам рассказывать.

Сафонову, Игнатьеву, кто играл, им в этом сезоне уже не один, не два, не три раза поднималась зарплата. Мы знаем, как сделать для них лучше, не надо сразу заваливать их деньгами. Мы все делаем для того же Игнатьева, доверяем Шапи, Сафонову. Они будут развиваться с нами.

Когда появляются люди, какая у них цель? Дать что-то футболистам – денег или машину, чтобы потом больше скачать с клуба и с самого футболиста. Поэтому мы стараемся их огородить. Считаем, что это плохо.

Вот если взять Комличенко, он в основу не проходил, а вторую команду перерос. Мы сами нашли ему агента, который устроил его в Европу, и сейчас он себя успешно проявил.

– Какой у вас был разговор с Игнатьевым, когда все закончилось?

– Мы сказали, что забыли эту историю, работаем.

– Это же все равно отразилось на нем?

– Конечно, отразилось. Это два разных Игнатьева: который был в играх с «Байером» и который вернулся сейчас.

– Этот лучше? Он закаленнее, опытнее?

– Нет, лучше тот.

– А его можно вернуть?

– Конечно, можно. Ему только 20 лет. Все зависит от него.

– А агент-то у него есть?

– Это лучше у него спросить. С клубом разговаривает только Игнатьев.

– Что вы скажете Павлу Мамаеву при встрече?

– У нас с ним были хорошие отношения. Думаю, что они при встрече не изменятся.

Но с ним было много разговоров. Этот случай не первый. Было несколько эпизодов. Павел знал, что следующий эпизод – это будут большие проблемы.

Я расстроен тем, что он находится в тюрьме. Это ужасно. Считаю, что они [с Кокориным] не сделали ничего такого, чтобы было такое наказание.

Поэтому я хочу пожелать ему только терпения. Уверен, что у него все будет хорошо в будущем