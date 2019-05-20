Бердыев: «Было предложение по сборной России. Я согласился, но выбрали Черчесова»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев подвел итог ничьей с «Анжи» (0:0) в 29-м туре чемпионата России.

– Я уже до игры говорил, что «Анжи» достаточно неплохо обороняется, что они и продемонстрировали сегодня. Если бы те немногочисленные моменты, которые были, мы реализовали, может быть, игра немножко раскрылась.

– Очень хочется, чтобы вы возглавили сборную России, если уйдете из «Рубина». Как на это смотрите?

– Никак. Я уже говорил, что было предложение по сборной, и я согласился, но выбрали Черчесова, и он достаточно хорошо проводит этот период. Для каждого тренера работа в сборной – это дело чести.

– Почему так мало моментов было в матче?

– Потому что достаточно квалифицированно «Анжи» работает в обороне, высокорослые игроки. У нас, к сожалению, Сагитова на 90 минут не хватает. Если бы хватало, может быть, сразу вышел бы.

На втором этаже у нас проблемы были. Старались низом как-то вскрыть, но не получалось. Шанс был при стандартах. В целом, при грамотной обороне соперника у нас есть проблемы в позиционной атаке.