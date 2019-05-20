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    Бердыев: «Было предложение по сборной России. Я согласился, но выбрали Черчесова»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев подвел итог ничьей с «Анжи» (0:0) в 29-м туре чемпионата России.

    – Я уже до игры говорил, что «Анжи» достаточно неплохо обороняется, что они и продемонстрировали сегодня. Если бы те немногочисленные моменты, которые были, мы реализовали, может быть, игра немножко раскрылась.

    – Очень хочется, чтобы вы возглавили сборную России, если уйдете из «Рубина». Как на это смотрите?

    – Никак. Я уже говорил, что было предложение по сборной, и я согласился, но выбрали Черчесова, и он достаточно хорошо проводит этот период. Для каждого тренера работа в сборной – это дело чести.

    – Почему так мало моментов было в матче?

    – Потому что достаточно квалифицированно «Анжи» работает в обороне, высокорослые игроки. У нас, к сожалению, Сагитова на 90 минут не хватает. Если бы хватало, может быть, сразу вышел бы.

    На втором этаже у нас проблемы были. Старались низом как-то вскрыть, но не получалось. Шанс был при стандартах. В целом, при грамотной обороне соперника у нас есть проблемы в позиционной атаке.

    • По данным Sport24, Бердыев покинет должность в конце сезона. Ожидается, что он объявит о решении после матча 30-го тура с «Краснодаром».
    • Казанский клуб занимает 10 место в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: Официальный сайт «Рубина»

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    20.05.2019 23:11
    Комментарии3
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      Рейтинг: +6762

      alex1951 1 час назад

      Не переживай.....на твой век сборных хватит.
      А с клубами надо завязывать. Склоки ,интриги, аферы,тренер в клубе - марионетка..
      от него ждут только результата,а тренер от них пиз.....ей
      Поэтому идеальный вариант ,принять какую-нибудь азиатсую сборную и вывести ее в люди,только так...

      3
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      Рейтинг: +1159

      richi > alex1951 1 час назад

      Бекиевичу уже 66, а мужики живут не долго...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3704

      Агасфер 1 час назад

      Ужас.

      2
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