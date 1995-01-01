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    «ПСЖ»: «Наша история с Мбаппе продолжится в следующем сезоне»

    «ПСЖ» выступил с заявлением относительно нападающего Килиана Мбаппе. По ходу сезона сообщалось об интересе к 20-летнему французу со стороны «Реала».

    «Два года назад «ПСЖ» и Килиана Мбаппе связали очень близкие отношения. История продолжится в следующем сезоне.

    У нас есть амбиции показать себя в истории европейского футбола.

    50-летняя годовщина клуба – долгожданный момент, чтобы написать прекрасную страницу в истории», – говорится в заявлении.

    • Команда Томаса Тухеля выиграла Лигу 1, проиграла финал Кубка Франции и вылетела из ЛЧ на стадии четвертьфинала.
    • Мбаппе забил 38 голов и отдал 17 ассистов в 42 играх всех турниров. Его контракт рассчитан до июня-2023, цена по Transfermarkt – 200 миллионов евро.
    • 32 гола форварда в сезоне чемпионата – лучший показатель среди французов за 53 года.

    Источник: Официальный твиттер «ПСЖ»

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