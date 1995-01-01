«ПСЖ»: «Наша история с Мбаппе продолжится в следующем сезоне»

.. И НАША)))
«ПСЖ» выступил с заявлением относительно нападающего Килиана Мбаппе. По ходу сезона сообщалось об интересе к 20-летнему французу со стороны «Реала».
«Два года назад «ПСЖ» и Килиана Мбаппе связали очень близкие отношения. История продолжится в следующем сезоне.
У нас есть амбиции показать себя в истории европейского футбола.
50-летняя годовщина клуба – долгожданный момент, чтобы написать прекрасную страницу в истории», – говорится в заявлении.
- Команда Томаса Тухеля выиграла Лигу 1, проиграла финал Кубка Франции и вылетела из ЛЧ на стадии четвертьфинала.
- Мбаппе забил 38 голов и отдал 17 ассистов в 42 играх всех турниров. Его контракт рассчитан до июня-2023, цена по Transfermarkt – 200 миллионов евро.
- 32 гола форварда в сезоне чемпионата – лучший показатель среди французов за 53 года.