«ПСЖ»: «Наша история с Мбаппе продолжится в следующем сезоне»

«ПСЖ» выступил с заявлением относительно нападающего Килиана Мбаппе. По ходу сезона сообщалось об интересе к 20-летнему французу со стороны «Реала».

«Два года назад «ПСЖ» и Килиана Мбаппе связали очень близкие отношения. История продолжится в следующем сезоне.

У нас есть амбиции показать себя в истории европейского футбола.

50-летняя годовщина клуба – долгожданный момент, чтобы написать прекрасную страницу в истории», – говорится в заявлении.