«Ахмат» продлил контракт с Семeновым

Защитник «Ахмата» Андрей Семенов подписал новый контракт с клубом. Соглашение рассчитано на три года.

«У нас была договоренность, что к концу сезона обязательно обговорим детали нового контракта. А в том, что клуб и футболист найдут взаимопонимание, не было никаких сомнений.

Андрей – один из ветеранов команды, на его счету 150 матчей. Он входит в пятерку игроков, проведших наибольшее количество игр за «Ахмат».

Ему и его семье, которая проживает в Грозном несколько лет, нравится город, клуб. Их всe устраивает. А нас устраивает профессионализм Андрея Семeнова и его хорошие человеческие качества. Мы легко договорились о новом контракте футболиста, который рассчитан на три года», – сказал президент грозненцев Магомед Даудов.