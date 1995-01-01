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    «Ахмат» продлил контракт с Семeновым

    Защитник «Ахмата» Андрей Семенов подписал новый контракт с клубом. Соглашение рассчитано на три года.

    «У нас была договоренность, что к концу сезона обязательно обговорим детали нового контракта. А в том, что клуб и футболист найдут взаимопонимание, не было никаких сомнений.

    Андрей – один из ветеранов команды, на его счету 150 матчей. Он входит в пятерку игроков, проведших наибольшее количество игр за «Ахмат».

    Ему и его семье, которая проживает в Грозном несколько лет, нравится город, клуб. Их всe устраивает. А нас устраивает профессионализм Андрея Семeнова и его хорошие человеческие качества. Мы легко договорились о новом контракте футболиста, который рассчитан на три года», – сказал президент грозненцев Магомед Даудов.

    • Семенов перешел в «Ахмат» из «Амкара» в феврале 2014 года.
    • За грозненскую команду россиянин провел 161 матч, отметившись тремя голами и четырьмя результативными передачами.

    Источник: Официальный сайт «Ахмата»

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