Роналду во время празднования чемпионства зацепил сына кубком по лицу

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду случайно зацепил своего сына по лицу кубком чемпиона Италии.

После домашнего матча 37-го тура Серии А с «Аталантой» (1:1) состоялось награждение туринцев трофеем и золотыми медалями. Во время фотосессии с кубком в руках португалец немного не удержал его, в результате чего трофей наклонился и слегка зацепил Криштиану-младшего по лицу.

Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» в июле 2018 года.

В этом розыгрыше Серии А форвард провел 31 матч, записав на свой счет 21 гол и восемь результативных передач.