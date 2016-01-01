Роналду во время празднования чемпионства зацепил сына кубком по лицу

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду случайно зацепил своего сына по лицу кубком чемпиона Италии.
После домашнего матча 37-го тура Серии А с «Аталантой» (1:1) состоялось награждение туринцев трофеем и золотыми медалями. Во время фотосессии с кубком в руках португалец немного не удержал его, в результате чего трофей наклонился и слегка зацепил Криштиану-младшего по лицу.
- Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» в июле 2018 года.
- В этом розыгрыше Серии А форвард провел 31 матч, записав на свой счет 21 гол и восемь результативных передач.
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— ESPN FC (@ESPNFC) 20 мая 2019 г.