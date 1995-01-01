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    КДК отложил решение по Ильину за оскорбление Мирзова. Форвард «Урала» сыграет в финале Кубка России

    Контрольно-дисциплинарный комитет РФС не принял решение в отношении нападающего «Урала» Владимира Ильина по поводу инцидента после ответного матча 1/2 финала Кубка России с «Арсеналом». Вопрос о наказании футболиста екатеринбуржцев будет рассмотрен на одном из следующих заседаний КДК.

    Это означает, что форвард «Урала» сможет сыграть в финале Кубка России с «Локомотивом», который состоится в среду, 22 мая.

    После игры «Арсенал» – «Урал» (2:2, 15 мая) у Ильина возник конфликт с полузащитником туляков Резиуаном Мирзовым. Нападающий екатеринбургской команды оскорбил соперника по национальному признаку, назвав его чуркой. Ильину грозит дисквалификация на срок до 10 матчей Кубка России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:21
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3690

      Агасфер 52 минуты назад

      Лучше,подлецы,Бикфалви верните,которого так умело убрали из финала Кубка.

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      Рейтинг: +542

      Борат > Агасфер 8 минут назад

      ну ну зря же Сухина в локо зарплату получает

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