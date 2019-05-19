Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение в матче 38-го тура Примеры против «Бетиса» (0:2).

«Очевидно, дело не в том, что мы не хотим, а в том, что мы не можем. Лучшее, что могло с нами случиться, – это то, что все закончилось. Теперь мы думаем о будущем и о следующем сезоне. Это сложно, потому что когда тебе хочется попробовать, и у тебя не выходит ничего… Это очень сложно.

В конце концов мы должны принять то, как прошел сезон – плохо. Мы не должны забывать об этом. Мы должны сохранить это на будущее, это нам поможет. После плохих периодов приходят хорошие, и наоборот.

Это не что-то, связанное с физикой. Футбол – это мотивация. Нужно думать о следующем сезоне. Это изменится. Вы не можете забыть того, что делали на протяжение пяти лет. Но футбол – это о настоящем. Нет оправданий», – сказал Зидан.