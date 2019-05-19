Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    Тест: на эмблеме какого клуба это изображено?
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?

    Зидан – о результатах «Реала»: «Дело не в том, что мы не хотим, а в том, что мы не можем»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение в матче 38-го тура Примеры против «Бетиса» (0:2).

    «Очевидно, дело не в том, что мы не хотим, а в том, что мы не можем. Лучшее, что могло с нами случиться, – это то, что все закончилось. Теперь мы думаем о будущем и о следующем сезоне. Это сложно, потому что когда тебе хочется попробовать, и у тебя не выходит ничего… Это очень сложно.

    В конце концов мы должны принять то, как прошел сезон – плохо. Мы не должны забывать об этом. Мы должны сохранить это на будущее, это нам поможет. После плохих периодов приходят хорошие, и наоборот.

    Это не что-то, связанное с физикой. Футбол – это мотивация. Нужно думать о следующем сезоне. Это изменится. Вы не можете забыть того, что делали на протяжение пяти лет. Но футбол – это о настоящем. Нет оправданий», – сказал Зидан.

    • «Реал» занял третье место в турнирной таблице Примеры.
    • В Лиге чемпионов команда вылетела на стадии 1/4 финала.
    • В Кубке Испании – на стадии полуфинала.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:47
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70746
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru