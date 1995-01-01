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    Семак: «Игра с «Ростовом» – не показатель»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 29-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1).

    «Доволен тем, что выпустили тех игроков на поле, кто играл. У всех свои вопросы, кому-то нужно в сборную готовиться, у кого-то вопросы с контрактом. Что касается игры, то содержание ее не понравилось. Этому есть причины, многие играли не на своих местах, но в целом должны были действовать лучше. Было сложно показывать эмоции, но особых вопросов к ребятам нет. Эта игра — не показатель, мы понимаем общую картину, сделаем выводы и будем готовиться к следующему сезону», – сказал Семак.

    • «Зенит» с 61 очком возглавляет турнирную таблицу.
    • Команда Сергея Семака досрочно стала чемпионом России по итогам 27-го тура.

    Источник: «Матч ТВ»

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