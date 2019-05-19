Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал результат матча 29-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1).

— Михаил, расскажите о впечатлениях от матча. Показалось, что такая ложечка дегтя после событий последних дней.

— Можно и так сказать. Какие впечатления? Проиграли, мало что получалось на поле. «Ростов», наверное, больше хотел эту победу.

— Матч не выглядел таким, словно никому ничего не надо — бились обе команды.

— Понятно, что мы не выходим отбывать номер. Играли те, у кого мало игровой практики, пытались проявить себя. Не все, к сожалению, получилось.

— Поздравляем вас с рождением сына! С особыми чувствами выходили на поле?

— Да сложно сказать. У меня в последние дни такая катавасия… Сегодня первую ночь поспал более-менее нормально, пустая голова была.