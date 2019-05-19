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    Кержаков – после поражения от «Ростова»: «Мы не выходим отбывать номер. Не все, к сожалению, получилось»

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал результат матча 29-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1).

    — Михаил, расскажите о впечатлениях от матча. Показалось, что такая ложечка дегтя после событий последних дней.

    — Можно и так сказать. Какие впечатления? Проиграли, мало что получалось на поле. «Ростов», наверное, больше хотел эту победу.

    — Матч не выглядел таким, словно никому ничего не надо — бились обе команды.

    — Понятно, что мы не выходим отбывать номер. Играли те, у кого мало игровой практики, пытались проявить себя. Не все, к сожалению, получилось.

    — Поздравляем вас с рождением сына! С особыми чувствами выходили на поле?

    — Да сложно сказать. У меня в последние дни такая катавасия… Сегодня первую ночь поспал более-менее нормально, пустая голова была.

    • «Зенит» с 61 очком возглавляет турнирную таблицу.
    • Команда Сергея Семака досрочно стала чемпионом России.
    • Кержаков сыграл в одном матче в этом сезоне РПЛ.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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