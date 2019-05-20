Глушаков: «Каррера сказал: «Вы из меня идиота делаете?» А я поставил лайк, вообще не читая пост»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о конфликте с бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой.

О конфликте с Каррерой

Все началось с матча с «Уралом» (1:3). Мне ребята сказали пойти к тренеру и поговорить о тренировочном процессе. У нас много травм, мы тягали штанги с большим весом. А игра была через три дня. Я пришел к тренеру и сказал, что ребята просят не делать такую тренировку. Накануне еще была тренировка, у всех ноги болели.

Мы поехали, проиграли в Екатеринбурге. Начались у нас недопонимания, разговоры. Он меня вызвал, я ему сказал, что не надо предъявлять, мы к тебе пришли и сказали: вот мы тачку возили. Потом игра с «Тосно». Не забил пенальти. И пошло-поехало. Я понимал, что у нас конфликт с ним.

О лайке в инстаграме

Я приехал, было собрание. Зашел тренер, начал говорить: «Вы лайки поставили, вы что из меня идиота делаете? Дурака?». Я сказал сразу: «Ты нас, наверное, неправильно понял». Неделю или две назад звонила женщина и просила провести акцию, связанную с больными лейкемией. «Спартак» выходил в красных шапках в поддержку детей. Она попросила меня связаться с руководством, чтобы выйти еще раз в этих шапках, повторно. На каком-то матче в чемпионате России мы уже выходили в них. Проходит какое-то время, я смотрю – Назаров, наш болельщик, в такой же шапке. «Во, красавец». Я поставил лайк, вообще не читая, что там внизу.

Он [Каррера] нас выгнал из раздевалки. Ребята начали вставать, сказали, что нам это не надо – этот шум-гам. Он сказал: «Вы из меня дурака делаете. Никакой не будет пощады, в дубль пойдете». Мы говорим, что это твое решение, ты тренер.