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    Глушаков: «Каррера сказал: «Вы из меня идиота делаете?» А я поставил лайк, вообще не читая пост»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о конфликте с бывшим главным тренером команды Массимо Каррерой.

    О конфликте с Каррерой

    Все началось с матча с «Уралом» (1:3). Мне ребята сказали пойти к тренеру и поговорить о тренировочном процессе. У нас много травм, мы тягали штанги с большим весом. А игра была через три дня. Я пришел к тренеру и сказал, что ребята просят не делать такую тренировку. Накануне еще была тренировка, у всех ноги болели.

    Мы поехали, проиграли в Екатеринбурге. Начались у нас недопонимания, разговоры. Он меня вызвал, я ему сказал, что не надо предъявлять, мы к тебе пришли и сказали: вот мы тачку возили. Потом игра с «Тосно». Не забил пенальти. И пошло-поехало. Я понимал, что у нас конфликт с ним.

    О лайке в инстаграме

    Я приехал, было собрание. Зашел тренер, начал говорить: «Вы лайки поставили, вы что из меня идиота делаете? Дурака?». Я сказал сразу: «Ты нас, наверное, неправильно понял». Неделю или две назад звонила женщина и просила провести акцию, связанную с больными лейкемией. «Спартак» выходил в красных шапках в поддержку детей. Она попросила меня связаться с руководством, чтобы выйти еще раз в этих шапках, повторно. На каком-то матче в чемпионате России мы уже выходили в них. Проходит какое-то время, я смотрю – Назаров, наш болельщик, в такой же шапке. «Во, красавец». Я поставил лайк, вообще не читая, что там внизу.

    Он [Каррера] нас выгнал из раздевалки. Ребята начали вставать, сказали, что нам это не надо – этот шум-гам. Он сказал: «Вы из меня дурака делаете. Никакой не будет пощады, в дубль пойдете». Мы говорим, что это твое решение, ты тренер.

    • Каррера работал в «Спартаке» с 2016 по 2018 год.
    • В сентябре 2018 года Каррера отправил Глушакова в дубль. Это произошло из-за того, что игрок лайкнул пост из инстаграма с критикой тренера.
    • В середине мая Mash сообщил, что «капитан «сливал» информацию, смещал тренера и других сотрудников и прятал улики». Издание опубликовало скриншоты переписки, которая подтверждает действия Глушакова.

    Источник: «Матч ТВ»

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    20.05.2019 00:02
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 20 мая 2019, 13:42

      Читаю и прям святой нимб над Глушаковым вижу... Браво, Дениска! Занавес...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +473

      Файдаэн 20 мая 2019, 13:31

      Лжец.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 20 мая 2019, 12:05

      Назаров скорей твой болельщик а не всего Спартака. Сейчас что то не слышно его куплетов.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +24280

      DOCTOR PENALTY 20 мая 2019, 10:56

      С таким уровнем мышления и Спартак.... и как только раньше это удавалось ему скрывать???...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 20 мая 2019, 10:04

      Назаров теперь крайний ? Норм.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 20 мая 2019, 09:41

      Глушаков-балабол ! Негодяй , уже опозоривший Великий клуб !

      3
      Ответить
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      Рейтинг: -546

      massaboss 20 мая 2019, 09:23


      ВНИМАНИЯ ПРОШУ. Под ником "опускатель коняжек" сюда заходит бывший ник "буржуй". Этот ник "буржуй", пожизненно забаненый, т.е. опущенный модераторами. Не общайтесь с опущенным, это не прилично.



      0
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 20 мая 2019, 09:17

      По-большом счету нам, болельщикам неинтересно кто там что сказал в футбольных кулуарах. Всё это недоказуемо. Свою правоту надо доказывать игрой на поле. А в этом деле у Дениски полный провал. Уж сколько Кононов ему доверял и тот не выдержал столь поганой игры капитана, посадил на лавку. Не хочешь или уже не можешь приносить пользы команде? -гоу нах из клуба!

      9
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 20 мая 2019, 09:17

      Все эти лайки- разговор ни о чем! Глушак перестал играть в футбол сразу после чемпионского сезона! Вот тогда он и стал курицей без головы, самогон не тот напиток который помогает в спорте!

      7
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 20 мая 2019, 08:52

      Ну так читать надо..

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