ФНЛ. «Краснодар-2» сыграл вничью с «Армавиром», в матче три удаления

«Краснодар-2» дома сыграл вничью с «Армавиром» в матче 37-го тура ФНЛ. Игра завершилась со счетом 0:0. На 80-й минуте у гостей красную карточку получил полузащитник Дмитрий Мичуренков, у хозяев – защитник Артем Голубев. В добавленное время у «Краснодара-2» удалили защитника Сергея Бородина.

Краснодарский клуб с 50 очками занимает 11-е место в таблице, «Армавир» с 41 очком идет на 16-й строчке.

Первенство ФНЛ. 37-й тур

Краснодар-2 – Армавир – 0:0

Нереализованный пенальти: Уткин, 4 – нет.

Удаления: Голубев, 80; Бородин, 80 – Мичуренков, 80.

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