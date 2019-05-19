Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 29-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1).

— Что касается первого тайма, то игра прошла практически без моментов. Что касается второго, то и помимо пенальти у «Ростова» были шансы для того, чтобы забить. Команда, которая заслуживала больше, в итоге победила. У нас, к сожалению, не получилась игра ни в атаке, ни в обороне. Старались, конечно, но и много эмоций было выплеснуто, и те позиции, на которых играли ребята, были не совсем привычны.

Выпустили всех тех, кого хотели. Мы не можем быть удовлетворены ни игрой, ни результатом, но с пониманием относимся к причинам, которые привели к сегодняшнему поражению. Будем работать и готовиться к следующему матчу.

— Кому из игроков, вышедших сегодня, удалось воспользоваться шансом?

— Трудно судить по одной игре о каких-то возможностях и о том, кто воспользовался, а кто нет. У нас есть понимание, куда нам дальше двигаться, будем обсуждать с руководством трансферную политику.

— Сегодня впервые после травмы на поле появился Александр Ерохин. Какие выводы по его игре? Сможет ли он сыграть с «Енисеем» все 90 минут?

— Тяжело, конечно. Ерохин много пропустил. Сегодня у нас был резон его выпустить, чтобы, во-первых, дать ему почувствовать игру. Понимаем, что непросто входить после такой паузы. Это важный футболист для нас, кроме того, у нас есть еще причины, по которым он должен был выходить сегодня на поле.