ЦСКА не вышел в Лигу чемпионов впервые за семь лет

«Краснодар» обыграл «Арсенал» в матче предпоследнего тура РПЛ (3:0). Команда Мурада Мусаева набрала 53 очка и уже не опустится ниже третьего места в таблице.

«Краснодар» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Также в турнире сыграют «Зенит» и «Локомотив».

ЦСКА с 48 очками занимает пятое место в таблице. Впервые за семь лет (с сезона-2012/13) московский клуб не вышел в Лигу чемпионов, команда Виктора Гончаренко будет участвовать в розыгрыше Лиги Европы.

Также в ЛЕ сыграет «Спартак».

В текущем сезоне ЦСКА выступал в Лиге чемпионов и занял четвертое место в группе.

Соперниками московского клуба были «Реал», «Рома» и «Виктория».

«Краснодар» может попасть в группу ЛЧ, «Арсенал» – в ЛЕ. Какие интриги остались в России