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    ЦСКА не вышел в Лигу чемпионов впервые за семь лет

    «Краснодар» обыграл «Арсенал» в матче предпоследнего тура РПЛ (3:0). Команда Мурада Мусаева набрала 53 очка и уже не опустится ниже третьего места в таблице.

    «Краснодар» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Также в турнире сыграют «Зенит» и «Локомотив».

    ЦСКА с 48 очками занимает пятое место в таблице. Впервые за семь лет (с сезона-2012/13) московский клуб не вышел в Лигу чемпионов, команда Виктора Гончаренко будет участвовать в розыгрыше Лиги Европы.

    Также в ЛЕ сыграет «Спартак».

    • В текущем сезоне ЦСКА выступал в Лиге чемпионов и занял четвертое место в группе.
    • Соперниками московского клуба были «Реал», «Рома» и «Виктория».

    «Краснодар» может попасть в группу ЛЧ, «Арсенал» – в ЛЕ. Какие интриги остались в России

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: -582

      massaboss 14 минут назад

      Уверен, что Зенит вынес из ЛЧ ЦСКА за закрытого Кокорина. Вот так Гинер получай по щам и оставайся без бабла ЛЧ.

      -1
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      Рейтинг: +131

      е5к.о.н.е.й.е5 22 минуты назад

      Надеюсь,что в ближайшие семь ещё не попадёт)))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +779

      eleng 25 минут назад

      Ой е,
      шире вселенной горе мое, никто ничего не потерял...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +95

      Алекс636363 40 минут назад

      и не фиг ему там делать - последнее место в группе всегда почти. пусть другие попробуют

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