Мусаев: «Краснодару» хотелось бы занять второе место в таблице»

Поздравляем Краснодар с выходом в Лигу чемпионов.
30-й тур, в сдедующее воскресение, определит на какую стадию - на прямую или через квалификацию.
Все молодцы!
Краснодарцы впервые будут участвовать в Лиге чемпионов.
Без Лиги чемпионов, в следующем сезоне, остались ЦСКА и московский «Спартак».
Они выступят в квалификации Лиги Европы.
Чемпион страны «Зенит» получил прямую путёвку в Лигу чемпионов.
«Локомотив» и «Краснодар», в последнем туре, решат, кто пойдет напрямую в группу ЛЧ, а кто через квалификацию.
При равенстве очков с Локомотивом, Краснодар рискует занять третье место и не попасть в Лигу чемпионов напрямую из-за того, что уступает Локомотиву по личным встречам.
Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал результат матча 29-го тура РПЛ против «Арсенала» (3:0).
«Мы займем минимум третье место, с этим можно нас поздравить. Но у нас есть шансы на второе место, хотелось бы его занять. Вообще всегда хочется занять наиболее высокое место, в оставшейся игре мы не можем сыграть плохо. У нас было много важных моментов в этом сезоне, ради этого мы трудимся и меньше видим семью.
Я понимаю, что в этом году мы могли добиться большего, однако из-за кадрового дефицита не сумели поддержать чемпионскую гонку.
В первом тайме мы были острее, а во втором тайме проявили себя в завершении атаки. В Туле приятно играть, нас все благодарили за сезон», – сказал Мусаев.
- «Краснодар» занимает третье место в таблице с 53 очками.
- У «Локомотива», который идет вторым, столько же очков.
- В последнем туре «Краснодар» сыграет с «Рубином», «Локомотив» – с «Уфой».
«Краснодар» может попасть в группу ЛЧ, «Арсенал» – в ЛЕ. Какие интриги остались в России