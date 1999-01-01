Мусаев: «Краснодару» хотелось бы занять второе место в таблице»

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал результат матча 29-го тура РПЛ против «Арсенала» (3:0).

«Мы займем минимум третье место, с этим можно нас поздравить. Но у нас есть шансы на второе место, хотелось бы его занять. Вообще всегда хочется занять наиболее высокое место, в оставшейся игре мы не можем сыграть плохо. У нас было много важных моментов в этом сезоне, ради этого мы трудимся и меньше видим семью.

Я понимаю, что в этом году мы могли добиться большего, однако из-за кадрового дефицита не сумели поддержать чемпионскую гонку.

В первом тайме мы были острее, а во втором тайме проявили себя в завершении атаки. В Туле приятно играть, нас все благодарили за сезон», – сказал Мусаев.

«Краснодар» занимает третье место в таблице с 53 очками.

У «Локомотива», который идет вторым, столько же очков.

В последнем туре «Краснодар» сыграет с «Рубином», «Локомотив» – с «Уфой».

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