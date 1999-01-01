Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    2 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    3 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом

    Мусаев: «Краснодару» хотелось бы занять второе место в таблице»

    Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал результат матча 29-го тура РПЛ против «Арсенала» (3:0).

    «Мы займем минимум третье место, с этим можно нас поздравить. Но у нас есть шансы на второе место, хотелось бы его занять. Вообще всегда хочется занять наиболее высокое место, в оставшейся игре мы не можем сыграть плохо. У нас было много важных моментов в этом сезоне, ради этого мы трудимся и меньше видим семью.

    Я понимаю, что в этом году мы могли добиться большего, однако из-за кадрового дефицита не сумели поддержать чемпионскую гонку.

    В первом тайме мы были острее, а во втором тайме проявили себя в завершении атаки. В Туле приятно играть, нас все благодарили за сезон», – сказал Мусаев.

    • «Краснодар» занимает третье место в таблице с 53 очками.
    • У «Локомотива», который идет вторым, столько же очков.
    • В последнем туре «Краснодар» сыграет с «Рубином», «Локомотив» – с «Уфой».

    «Краснодар» может попасть в группу ЛЧ, «Арсенал» – в ЛЕ. Какие интриги остались в России

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:09
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +629

      amazonaws 4 минуты назад

      Поздравляем Краснодар с выходом в Лигу чемпионов.
      30-й тур, в сдедующее воскресение, определит на какую стадию - на прямую или через квалификацию.
      Все молодцы!
      Краснодарцы впервые будут участвовать в Лиге чемпионов.
      Без Лиги чемпионов, в следующем сезоне, остались ЦСКА и московский «Спартак».
      Они выступят в квалификации Лиги Европы.
      Чемпион страны «Зенит» получил прямую путёвку в Лигу чемпионов.
      «Локомотив» и «Краснодар», в последнем туре, решат, кто пойдет напрямую в группу ЛЧ, а кто через квалификацию.
      При равенстве очков с Локомотивом, Краснодар рискует занять третье место и не попасть в Лигу чемпионов напрямую из-за того, что уступает Локомотиву по личным встречам.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +531

      Genz 26 минут назад

      Судейка подарил очко локомотиву.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +218

      Вальдемар IV 28 минут назад

      сами сколько очков подарили, теперь судьба в руках сухины

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19327

      афоня72 30 минут назад

      Красиво Баки играют!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28672

      portero 32 минуты назад

      судейки свистели не в ту сторону, сами тоже много упустили после нового года

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2385

      Бугимен 33 минуты назад

      УДАЧИ БЫКАМ!!!!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70746
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru