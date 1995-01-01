Зидан: «Это не первый плохой год в истории «Реала»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги сезона после поражения в заключительном туре Примеры от «Бетиса» (0:2).

«Лучшее, что может случиться для нас, – завершить это сейчас и подумать о следующем годе и, конечно, о будущих изменениях.

У нас нет оправданий. После многих игр нам пришлось извиняться, так как мы обязаны хотя бы отдать все. Было сложно с самого начала сезона и в конце со мной, это реальность.

Это не первый плохой год в истории клуба. А после плохого приходит хорошее. Но мы не должны забывать этот сезон, мы должны иметь его в виду при подготовке к следующему.

Мы должны подумать о следующем сезоне и снова порадовать наших поклонников. Собираемся очень хорошо подготовиться к сезону. Мы не будем говорить, что выиграем все в следующем году, но мы будем соревноваться с первого момента и будем сражаться с другими», – сказал Зидан.