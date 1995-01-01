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    Зидан: «Это не первый плохой год в истории «Реала»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги сезона после поражения в заключительном туре Примеры от «Бетиса» (0:2).

    «Лучшее, что может случиться для нас, – завершить это сейчас и подумать о следующем годе и, конечно, о будущих изменениях.

    У нас нет оправданий. После многих игр нам пришлось извиняться, так как мы обязаны хотя бы отдать все. Было сложно с самого начала сезона и в конце со мной, это реальность.

    Это не первый плохой год в истории клуба. А после плохого приходит хорошее. Но мы не должны забывать этот сезон, мы должны иметь его в виду при подготовке к следующему.

    Мы должны подумать о следующем сезоне и снова порадовать наших поклонников. Собираемся очень хорошо подготовиться к сезону. Мы не будем говорить, что выиграем все в следующем году, но мы будем соревноваться с первого момента и будем сражаться с другими», – сказал Зидан.

    • «Реал» финишировал на третьем месте в турнирной таблице.
    • Итоговое отставание мадридцев от «Барселоны» может составить 21 очко.

    Источник: Твиттер журналиста Дермота Корригана

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