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    Гендиректор «Локомотива»: «С Денисовым ведем активные и доброжелательные переговоры»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал информацию по поводу ситуации с полузащитником команды Игорем Денисовым.

    Футболист не играет с начала апреля. Ранее он перестал посещать тренировки команды. СМИ сообщали, что хавбек находится на больничном. Позже появилась информация, что Денисов отсутствует на занятиях железнодорожников из-за обиды на главного тренера Юрия Семина, который нечасто выпускает его на поле.

    – По Денисову появляется много информации, в том числе фигурирует клуб «Сочи». Есть какие-то новости и подвижки в переговорах?

    – Мы ведем активные переговоры. Я бы даже сказал, доброжелательные переговоры. С уважением относимся к Игорю, к его заслугам перед клубом. Денисов тоже с уважением относится к «Локомотиву», это не может меня не радовать.

    Думаю, что в недалеком будущем достигнем компромисса, зафиксируем его и тогда все объявим.

    • Денисов перешел в «Локомотив» из «Динамо» в августе 2016 года.
    • В текущем сезоне полузащитник принял участие в 26-ти матчах за красно-зеленых и сделал одну голевую передачу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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