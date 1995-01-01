Гендиректор «Локомотива»: «С Денисовым ведем активные и доброжелательные переговоры»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал информацию по поводу ситуации с полузащитником команды Игорем Денисовым.

Футболист не играет с начала апреля. Ранее он перестал посещать тренировки команды. СМИ сообщали, что хавбек находится на больничном. Позже появилась информация, что Денисов отсутствует на занятиях железнодорожников из-за обиды на главного тренера Юрия Семина, который нечасто выпускает его на поле.

– По Денисову появляется много информации, в том числе фигурирует клуб «Сочи». Есть какие-то новости и подвижки в переговорах?

– Мы ведем активные переговоры. Я бы даже сказал, доброжелательные переговоры. С уважением относимся к Игорю, к его заслугам перед клубом. Денисов тоже с уважением относится к «Локомотиву», это не может меня не радовать.

Думаю, что в недалеком будущем достигнем компромисса, зафиксируем его и тогда все объявим.