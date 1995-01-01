Карпов: «Бердыеву предлагали отдать часть своей зарплаты на подписание Еременко и Попова. Он отказался»

Из вью Нобелю всё стало понятно, почему и зачем уходит К. Бердыев. Клуб отказался от высоких задач и решил зелёную молодёжь с з.п 1к -2к евро готовить через РПЛ на продажу в др. клубы и на этом существовать, а Бердыев по их мнению значит должен тратить своё время (а он далеко не мальчик уже) годы над тем что бы команда выживала с этим составом в РПЛ. да ещё и с копеечной зарплатой. Он само собой отказался. Если бы не Бердыев не было бы и Азмуна в Рубине, а значит висели бы многомиллионные долги, которые бы только увеличивались да и не один тренер кроме него не смог бы оставить клуб с этим составом в РПЛ.. А теперь снова начали поливать грязью. Правильно делает, что уходит..не гоже ферари стоять в гараже, при этом ездить на трамвае..
Бывшие полузащитники «Спартака» Роман Еременко и Ивелин Попов могли оказаться в «Рубине» минувшей зимой.
По информации журналиста Ивана Карпова, казанский клуб предлагал главному тренеру Курбану Бердыеву подписать этих футболистов, выделив на их переход 2 миллиона евро [в эту сумму входят плата за трансфер и зарплата] из своей зарплаты, но он ответил отказом. В итоге финн и болгарин перешли в «Ростов».
Как утверждает Карпов, оклад 66-летнего специалиста составляет 22 миллиона рублей в месяц (3,5 миллиона евро в год). После того, как «Рубин» перешел из государственного владения в частное, Бердыев уговаривал футболистов перезаключить контракты на менее выгодных условиях. По этому вопросу он достиг договоренности почти со всеми игроками, но свою зарплату урезать категорически отказался.
Позиция Бердыева многих в Татарстане не устраивает. А в руководстве главного спонсора «Рубина» группы компаний «ТАИФ» считают такое поведение тренера некрасивым.