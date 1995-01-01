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    Карпов: «Бердыеву предлагали отдать часть своей зарплаты на подписание Еременко и Попова. Он отказался»

    Бывшие полузащитники «Спартака» Роман Еременко и Ивелин Попов могли оказаться в «Рубине» минувшей зимой.

    По информации журналиста Ивана Карпова, казанский клуб предлагал главному тренеру Курбану Бердыеву подписать этих футболистов, выделив на их переход 2 миллиона евро [в эту сумму входят плата за трансфер и зарплата] из своей зарплаты, но он ответил отказом. В итоге финн и болгарин перешли в «Ростов».

    Как утверждает Карпов, оклад 66-летнего специалиста составляет 22 миллиона рублей в месяц (3,5 миллиона евро в год). После того, как «Рубин» перешел из государственного владения в частное, Бердыев уговаривал футболистов перезаключить контракты на менее выгодных условиях. По этому вопросу он достиг договоренности почти со всеми игроками, но свою зарплату урезать категорически отказался.

    Позиция Бердыева многих в Татарстане не устраивает. А в руководстве главного спонсора «Рубина» группы компаний «ТАИФ» считают такое поведение тренера некрасивым.

    Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 15:40
    Комментарии20
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      Рейтинг: +1515

      Рубинище 51 секунду назад

      Из вью Нобелю всё стало понятно, почему и зачем уходит К. Бердыев. Клуб отказался от высоких задач и решил зелёную молодёжь с з.п 1к -2к евро готовить через РПЛ на продажу в др. клубы и на этом существовать, а Бердыев по их мнению значит должен тратить своё время (а он далеко не мальчик уже) годы над тем что бы команда выживала с этим составом в РПЛ. да ещё и с копеечной зарплатой. Он само собой отказался. Если бы не Бердыев не было бы и Азмуна в Рубине, а значит висели бы многомиллионные долги, которые бы только увеличивались да и не один тренер кроме него не смог бы оставить клуб с этим составом в РПЛ.. А теперь снова начали поливать грязью. Правильно делает, что уходит..не гоже ферари стоять в гараже, при этом ездить на трамвае..

      0
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      Рейтинг: +14

      _Статист_ 1 минуту назад

      Ваня Карпов полужурналист(так себя он сам называет) исполняет заказ другого Ивана- Саввиди, как известно у КББ был конфликт с Саввиди и тот воспользовался искусственно нагнетаемым резонансом против КББ..... Саввиди уже не раз использовал Карпова в частности против Спартака: «Спартак» начал нас грязью поливать и получил по заслугам»(заголовок статьи), Саввиди ведет себя как шавка, которая лает,в открытую куснуть боится.

      0
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      Рейтинг: +1297

      sovok 29 минут назад

      Жену отдай дяде, а сам иди к бл..и...???
      Почему он должен отдавать свою зарплату?
      Он раб, чтобы работать бесплатно?...

      1
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      Рейтинг: +1820

      aaaaahhhh 33 минуты назад

      бай Бердыич деньгам счет знает:)))

      1
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      Рейтинг: +1205

      Бухбух 42 минуты назад

      Вообще-то Бердыев такой же наемный работник, как и сами футболеры. С какого ... он должен из своей ЗП платить за трансферы ?

      1
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      Рейтинг: +119

      Spinorr 1 час назад

      Был Айрат Шамилов, теперь Иван Карпов. Но суть та же: заброс отходов на вентилятор.

      0
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      Рейтинг: +12878

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Россия, бл...! Как только кто-то куда-то соберётся перейти, так сразу самосвал дерьма вываливают. Карпов, кто ты и откуда у тебя такая инфа?...

      4
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      Рейтинг: +119

      Spinorr 1 час назад

      Началась очередная компания против Бердыева. Было то же самое в 2013 году, появляются высосанные из пальцев "факты" , какие то журналисты находят неизвестные ранее источники, общественное мнение готовят к мысли Бердыев плохой, все кругом хорошие.
      Не идеализирую Бердыева, просто пытаюсь понять почему так вдруг.

      2
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      Рейтинг: +3668

      Агасфер 1 час назад

      Вот пост одного человека с другого ресурса,судите сами :

      "Появились слухи, что Бердыев уходит из Рубина по окончанию сезона из-за финансовых проблем в клубе. И так, кто создал эти проблемы и каков результат его деятельности?
      Официально озвучено, что бюджет Рубина - 2 миллиарда рублей, это почти 30 миллионов евро. Продали Азмуна за 12 лямов, отдали всех игроков с большими контрактами. Нищенствуют, зато тренер-благодетель получает 3,5 ляма и к концу второго года банкротства ГОТОВ пойти на понижение (но не пойдет, а просто уйдет из клуба). Не сделал это год назад и вкладывает свои деньги, а ГОТОВ ОБСУДИТЬ понижение зарплаты.
      Тренеры Оренбурга и Арсенала смеются глядя на эти жесточайшие проблемы Рубина. Интересно, когда уже откроются глаза у почитателей таланта Бердыева, что в каждом клубе где он работает, почему-то возникают жёсткие проблемы с финансами, напрямую с ним связанные.
      Вспомните как он уходил в прошлый раз - из команды с Еременко, Натхо, Азмуном - суперактивами Рубина, ликвидные и желаемые за каждого из них можно было выручить от 10 миллионов евро. Все трое покинули "Рубин " бесплатно. Но Бердыев, конечно ни при чем, просто руководство края денег не дает.
      Вспомните как потом из Ростова все бесплатно или за сущие копейки поуходили - Новосельцев за 7 лямов, рекордсмен Медведев просто контракт разорвал, тот же Азмун, Кудряшов, Полоз. Просто ушли, и в тот момент тоже говорили о том как всё плохо в "Ростове". Но сейчас Ростов это крепко стоящая на ногах команда, которая нашла дешевые замены ушедшим и борется за Лигу Европы. А "Рубин" из крепко стоящей команды превратился в нищего борца за выживание.

      Как же не везет Курбан Бекиечу."

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      Рейтинг: +690

      neim > Агасфер 37 минут назад

      Хорошо сказал человек с другого ресурса. Плюс один тебе за это !

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      Рейтинг: +598

      Тони Монтана Б 1 час назад

      Зажрался господин Бердыев.

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