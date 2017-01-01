«Атлетико» хочет получить от «Сити» Жезуса в обмен на Эрнандеса

«Манчестер Сити» заинтересован в приобретении полузащитника «Атлетико» Родриго Эрнандеса.

Английский клуб готов заплатить за 22-летнего футболиста 70 миллионов евро. Мадридцы же хотят, чтобы «Сити» включил в сделку нападающего Габриэля Жезуса, который рассматривается как замена уходящему летом Антуану Гризманну.