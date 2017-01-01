«Атлетико» хочет получить от «Сити» Жезуса в обмен на Эрнандеса

Совсем что-ли недоразвитые 70 лямов и игрока такой же цены, да и какой смысл перехода в команду, которая не борется за чемпионство в своей лиге
«Манчестер Сити» заинтересован в приобретении полузащитника «Атлетико» Родриго Эрнандеса.
Английский клуб готов заплатить за 22-летнего футболиста 70 миллионов евро. Мадридцы же хотят, чтобы «Сити» включил в сделку нападающего Габриэля Жезуса, который рассматривается как замена уходящему летом Антуану Гризманну.
- Жезус перешел в «Манчестер Сити» из «Палмейраса» в 2017 году за 32 миллиона евро.
- В текущем сезоне бразилец принял участие в 47-ми матчах «Сити», забил 21 гол и сделал шесть результативных передач.
- Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 70 миллионов.