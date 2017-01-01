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    «Атлетико» хочет получить от «Сити» Жезуса в обмен на Эрнандеса

    «Манчестер Сити» заинтересован в приобретении полузащитника «Атлетико» Родриго Эрнандеса.

    Английский клуб готов заплатить за 22-летнего футболиста 70 миллионов евро. Мадридцы же хотят, чтобы «Сити» включил в сделку нападающего Габриэля Жезуса, который рассматривается как замена уходящему летом Антуану Гризманну.

    • Жезус перешел в «Манчестер Сити» из «Палмейраса» в 2017 году за 32 миллиона евро.
    • В текущем сезоне бразилец принял участие в 47-ми матчах «Сити», забил 21 гол и сделал шесть результативных передач.
    • Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 70 миллионов.

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 14:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5730

      Skull_Boy 30 минут назад

      Совсем что-ли недоразвитые 70 лямов и игрока такой же цены, да и какой смысл перехода в команду, которая не борется за чемпионство в своей лиге

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